Düşük Zeka Seviyesi ve Homofobi Birbiriyle Bağlantılı

Avustralyalı bilim insanlarının yaklaşık olarak 11 bin kişiden elde ettiği veriler sonucunda, homofobiye karşı önyargılı olanların ve eşcinsel ilişkilere karşı insanların zeka seviyelerinde gerilik olduğu ortaya çıktı.

Avustralya’da bilim insanları tarafından yürütülen bir araştırmada, homofobik davranışlarda bulunan insanların normal insanlara göre zeka konusunda daha geride olduğu ortaya çıktı.

Queensland Üniversitesi’nden bilim insanları, yaklaşık 11 bin 500 kişiden alınan verilerden yola çıkarak önyargıların zekayı gerçekten etkilediğini, homofobi gibi çeşitli önyargılara sahip insanların zeka seviyelerinin daha düşük olduğunu gözlemledi.

Eşitliği savunmayan insanlar, bazı konuları daha zor idrak ediyor

Intelligence adlı dergide yayınlanan araştırma için Avustralya’da 2012 yılında gerçekleştirilen Aile Üyeleri, Gelir ve İşgücü Dinamikleri (HILDA) araştırması ve 2015 yılında insanların eşit haklar konusundaki görüşlerini toplayan başka bir anketten elde edilen veriler kullanıldı.

Eşit hakların yanı sıra, katılımcılardan eşcinsel çiftlerin heteroseksüel çiftlerle aynı haklara sahip olma eşitliğini 1’den 10’a kadar derecelendirmeleri istendi. Bu görüşü savunmayan ve 4’ten daha az derecelendiren insanlar, homofobi konusunda önyargısı olmayan insanlara göre bazı konuları idrak etmekte zorlandığı ortaya çıktı.

Zeka seviyesinde düşüklükle önyargılı ve eşitlikçi olmayan görüşlerin bağlantılı olduğunu belirten araştırmacılar, şu ifadeleri kullandı; "Bu araştırma, zihinsel yetenek ve LGBT arasındaki ilişkinin analizini sağlamış ve elde edilen verilere göre zeka seviyesi düşük olan insanların aynı cinsiyetten ilişkiler için eşit hakları desteklemediği görülmüştür."