Düşünceleri Yazıya Dönüştüren Bir Cihaz Geliştirildi

Bilim insanları, felç geçirdikten sonra pek çok motor fonksiyonunu kaybeden insanlar için umut ışığı niteliğinde olan bir cihaz geliştirdi. Bu cihaz beynine yerleştirilen bir adam, düşüncelerini yazıya dönüştürerek tweet attı.

Avustralya merkezli beyin bilgisayar arayüzü (BCI) şirketi Synchron, çoğunuzun ünlü bilim insanı Stephen Hawkind'den de bileceği amyotrofik lateral sklerozu (ALS) hastalığından muzdarip 62 yaşındaki bir adamın beynine yerleştirilmiş bir cihaz sayesinde düşüncelerini doğrudan tweet'lere dönüştürmesini sağladı.

Hastalığı nedeniyle felçli olan Philip O’Keefe isimli adam, beynine yerleştirilen cihaz sayesinde düşüncelerini yazıya dönüştürerek Synchron’un CEO’su Thomas Oxley’in kişisel Twitter hesabından “Selam Dünya!” şeklinde paylaşımda bulundu. Paylaşımlarına “Kısa tweet. Anıtsal ilerleme.” diyerek devam eden O’Keefe, “Umudum, insanların düşünceleri aracılığıyla tweet atmasının yolunu açmaktır” diye de sözlerine ekledi.

Cihaz, çok fazla pratik gerektiriyor

Bütün sinir sistemini çökerten ve Lou Gehrig hastalığı olarak da bilinen ALS sebebiyle pek çok motor fonksiyonunu kaybeden ve çalışamaz hale gelen O’Keefe; 2020 yılının Nisan ayında juguler yoluyla beyne implante edilen küçük bir stent monteli elektrot dizisi olan Stentrode BCI'yi aldı. Yaptığı açıklamada “Bu teknolojiyi ilk duyduğumda, bana ne kadar bağımsızlık kazandırabileceğini biliyordum, “ ifadelerini kullanan O’Keefe, sistemi, bisiklete binmeyi öğrenmeye benzer bir şekilde çok fazla pratik yapmayı gerektirdiğini; ancak bir kez nasıl yapıldığını kavradığınızda sistemi kullanmanın son derece doğal bir hale geldiğini kaydediyor.

Şimdi sistemi kullanmak için yapması gereken tek şeyin bilgisayarda nereye tıklamak istediğini düşünmek olduğunu aktaran O’Keefe, artık e-posta gönderebildiğini, banka işlemlerini halledebildiğini, internet üzerinden alışveriş yapabildiğini ve Twitter üzerinden dünyaya mesaj gönderebildiğini belirtiyor.

Teknoloji için sembolik olarak önemli bir an

Nöroteknoloji cihazının gönüllüler üzerinde test edilmesine FDA tarafından temmuz ayında onay verilmişti. Bu çığır açıcı girişim için şirket, tarihte ilk kez birinin bir BCI aracılığıyla doğrudan sosyal medyada yazılı paylaşım yapabildiğini iddia ederek, bunun felçli insanların dünyayla iletişim halinde kalması için kapıyı aralayabilecek olan, teknoloji için sembolik olarak oldukça önemli bir an olduğuna dikkat çekiyor.

Yaptığı açıklamada Oxley ise, "Bu eğlenceli tatil tweetleri, aslında implante edilebilir beyin bilgisayar arayüzleri alanı için önemli bir an" diyor ve BCI'lerin, kısıtlayıcı düzeyde felç nedeniyle işlevsel bağımsızlıklarının çoğu elinden alınmış Phil gibi insanlara verdiği bağ, umut ve özgürlüğün altını çiziyorlar.