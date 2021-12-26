Zengin Ailelerin Çocuklarının Dişleri Daha Çok Çürüyor

Bilim insanları tarafından yayımlanan yeni bir araştırma, sosyoekonomik statülerin diş sağlığı üzerindeki etkilerini inceledi. Analizler sonucunda varlıklı ailelerden gelen çocukların diş çürümesi yaşama riskinin diğer çocuklardan daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Sosyoekonomik statülerin insanların sağlığı üzerinde önemli etkilerinin olduğu daha önce birçok kez uzmanlar tarafından belirtilmişti. Ne de olsa daha ‘zengin’ veya ‘varlıklı’ olarak nitelendirilebilecek insanların daha sağlıklı yiyecekleri karışlayabilme ihtimalleri daha fazladır. Ancak yapılan yeni bir araştırma bu duruma farklı bir bakış açısı sağlayarak varlıklı ailelerden gelen çocuklar ile ilgili yeni verileri ortaya çıkardı.

Journal of Dentistry isimli akademik dergide yayımlanan araştırma, varlıklı ailelerden gelen çocukların dişlerinin çürüme ihtimalinin diğerlerinden daha fazla olduğunu buldu. Uzmanlar, yapılan meta-analizler sonucunda düzenli olarak dişçiye giden çocuklarda bile bu ihtimalin daha fazla olduğunu ifade etti.

Gazlı içecek tüketimi diş çürümesi riskini artırıyor

Çalışma kapsamında yapılan sistematik incelemeler; gazlı içeceklerin, meyve sularının ve enerji içeceklerinin yıpratıcı etkilerinin zenginlik ve eğitim tarafından sağlanan ‘ayrıcalıkları’ yok ettiğini gösterdi. 30 ülkeden 6 ila 79 yaş arasındaki 60.000 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada sosyoekonomik düzey ile diş sağlığı arasında önemli bağlantıların olduğu keşfedildi.

Uzmanlar analizler sonucunda; özel okula giden, ebeveynleri daha yüksek eğitim seviyesi ve gelir düzeyine sahip olan çocuk ve ergenlerde diş çürümesinin daha fazla olduğunu buldu. Bu tarz ailelerin diş bakımına daha fazla dikkat etmesi de araştırmayı oldukça ilginç kıldı. Avustralya’da bulunan Griffith Üniversitesi’nden araştırmacı Khaled Ahmed de çalışmaları ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Gazlı içecekler, enerji içecekleri ve paketlenmiş meyve suları birçok ülkede varlıklı aileler tarafından tüketiliyor. Bu içeceklerin şekersiz versiyonları da asidik olmaya devam ediyor. Sosyoekonomik statüsü yüksek olan çocuklar da bu tarz içeceklere daha kolay erişebiliyor, bu yüzden de ‘zengin’ olarak nitelendirilebilecek çocukların diş çürüme riski diğerlerine göre daha yüksek oluyor

“Sosyoekonomik düzeyi yüksek insanlar yaşlandıklarında daha az diş ve mide sorunu ile karşılaşıyor”

Tabii ki dünya üzerinde milyarlarca insanın hayatı boyunca diş çürümesi ile karşılaştığını söyleyebiliriz. Düşük sosyoekonomik statüye sahip çocuklarda da bu durum mevcut. Ancak bu çocuklar küçük yaşlar yerine yaşlandıklarında, diş sağlığına daha az dikkat edildiği için, çürümeyle karşılaşabiliyorlar. Bu sebeple de bu araştırma diş sağlığına dikkat edenleri etkilemesi sebebiyle dikkat çekiyor.

Buna ek olarak araştırmada, eğitim ve gelir düzeyi yüksek insanların yaşlandığında daha az diş çürümesi ile karşılaştığı ortaya koyuldu. Bilim insanları bunun en büyük sebebinin de bu insanların daha sağlıklı beslenmesi, ağız hijyenine dikkat etmesi ve düzenli olarak dişçiye gitmesi olduğunu ifade etti. Düşük sosyoekonomik insanların daha sağlıksız beslenmesinin, stres ve depresyonla daha fazla uğraşmasının ise diş sağlığını olumsuz etkilediği ve mide hastalıklarıyla karşılaşma riskini artırdığı aktarıldı.

Bilim insanları bu tarz araştırmalara daha çok yoğunlaşılması gerektiğini vurguluyor ve sosyoekonomik düzeyin insan sağlığına etkilerinin topluma aktarılması gerektiğine inanıyor. Bunun yanı sıra diş sağlığına ve beslenme şekillerine dikkat etmenin, sosyoekonomik düzeyiniz ne olursa olsun, çok önemli olduğunun altı çiziliyor.