Synchron isimli bir şirket, düşünerek Vision Pro gibi cihazları kontrol etmeyi sağlayacak beyin-bilgisayar arayüzü geliştirdi. Klinik testler, şimdiye kadar başarılı oldu.

Artırılmış, sanal veya karma gerçeklik gözlükleri gün geçtikçe daha da gelişmiş hâle geliyor. Apple’ın da Vision Pro modeliyle bu kategoriye giriş yaptığını düşündüğümüzde yakında bu ürünlerin iyice popülerleştiğini görme ihtimalimiz çok fazla. Tabii önce boyutlarının küçülmesi ve fiyatlarının düşmesi şart.

Giyilebilir teknoloji alanında yenilikleri sürekli görüyorduk. Şimdi ise bunlara bilim kurgu filminden fırlamış gibi duran bir tane daha yenilik eklendi. Synchron, düşünerek Vision Pro gibi başlıkları kontrol etmenizi sağlayacak teknoloji geliştirdi.

Sistem, implantları kullanarak düşünceyle cihazlar kontrol edilebilmeyi sağlayacak

*Synchron implantı takılan bir kişi düşünerek Vision Pro'yu kontrol ediyor.

Synchron tarafından geliştirilen şey bir beyin-bilgisayar arayüzü. Bilmeyenler için bu tarz sistemler, insanların beyin sinyallerini kullanarak cihazları kontrol etmesini sağlıyor. Elon Musk’ın Neuralink şirketi bunun en iyi örneği. Neuralink’in beynine implant yerleştirdiği adam, düşünerek bilgisayar kontrol edebiliyordu.

Synchron’un geliştirdiği beyin implantlarının da benzer bir amacı var. Şirket, aslında ilk başta iPhone ve iPad’ler için böyle bir teknoloji geliştiriyordu ancak sonrasında Vision Pro gibi daha karmaşık cihazlara yöneldiler.

Açıklamalara göre altı hastaya takılan beyin-bilgisayar arayüzü implantı, 12 aylık gözlemlerin sonucunda herhangi bir sorun çıkarmadan ve cihaz kontrolünde başarılı bir performans gösterdi. Tabii ki kullanılmaya başlaması için hâlâ birçok teste gerek var. Ancak ilerleyen yıllarda sadece düşünerek kontrol edebilen karma gerçeklik başlıkları görebiliriz.

Tabii ki bu tarz bir sistem, felç gibi fiziksel engeli bulunan kişilere yarayacaktır. Vücutlarını istediği gibi kullanamayan bu kişiler, beyin bilgisayar arayüzleri yoluyla sadece düşünerek kontrol edebilecekler. Bunun gerçek olup olmayacağını bekleyip göreceğiz.