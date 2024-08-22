Neuralink, birkaç hafta önce gerçekleştirdiği ikinci insanlı deneyi hakkında daha fazla bilgi paylaştı. Alex isimli bir hastayla gerçekleştirilen operasyon oldukça başarılı geçti.

Elon Musk yönetimindeki beyin bilgisayar arayüzü oluşturmayı hedefleyen Neuralink, geçtiğimiz haftalarda ikinci kez bir insanın beynine çip yerleştirmişti. Bu duyuru Musk tarafından yapılırken denek ve operasyon hakkında pek fazla bilgi paylaşılmamıştı.

Şimdi ise şirketten deneye ilişkin daha fazla detay paylaşıldı. Açıklama, her şeyin yolunda gittiğini ortaya koydu.

Denek, beyniyle 3D nesne tasarımı yapıp Counter-Strike 2 gibi oyunları oynayabiliyor

*Hastanın Counter-Strike 2 oynadığı anlar.

Neuralink’in aktardığına göre 2. insanlı deney, “başarılı bir şekilde” gerçekleştirildi. Şirket, Çip takılan kişinin şu anda beyniyle 3 boyutlu nesneler tasarlayabildiğini ve Counter-Strike 2 gibi oyunları oynayabildiğini ifade etti.

Yeni deney, tam ismi açıklanmayan Alex adındaki bir adam üzerinde gerçekleştirildi. Neuralink’in aktardığına göre bu kişi omurilik yaralanması geçiren eski bir otomotiv teknisyeniydi. Alex’in ameliyattan 1 gün sonra taburcu olduğu söylenirken artık beyniyle bilgisayarı kontrol edebildiği aktarıldı. Henüz bu kişiden bir video veya görüntü paylaşılmadı.

Şirketin ilk deneyi, bu yılın başlarında Noland Arbaugh isimli felçli bir adam üzerinde gerçekleştirilmiş ve başarılı olmuştu. Arbaugh, sosyal medya paylaşımı yapmadan oyun oynamaya kadar birçok işlevi beyni yoluyla gerçekleştirmeyi başarmıştı.

2. deneyde ilk deneyde yaşanan sorunların yaşanmadığının da altı çizildi. Zaten şirketin ana amacı da buydu. İlk deneyde elektrot ipliklerinin beyinde çekilmesi durumuyla karşılaşılmıştı. Ancak ikincisinde bu yaşanmadı. Bunu, operasyon sırasında beynin haraketinin azaltılması ve implat ile beyin arasındaki boşluğun düşürülmesi gibi yöntemlerle yapabildiler.

Link ismi verilen beyin bilgisayar arayüzü, hareketi ciddi oranda kısıtlı olan insanlara yardım etmek için tasarlanmış bir cihaz. Şimdilik dijital cihazlarda ekranı kontrol etmeye yarıyor. Ancak şirket, ilerleyen dönemlerde ona hastaların daha hızlı yazmasını sağlamak gibi çok daha fazla yetenek ekleyeceğini söylüyor.