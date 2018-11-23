1994 ve 2019 Yapımı Aslan Kral Fragman Karşılaştırması

Gün içerisinde 2019 uyarlamasından ilk fragmanı yayınlanan Aslan Kral'ın ilk filmle olan görsel benzerlikleri gözlerini dolduracak cinsten.

80 ve 90 neslinin kalbinde çok büyük bir yere sahip olan, bunun birlikte sinema tarihinin de en iyi yapımları arasında gösterilen Aslan Kral (The Lion King) filminin ilk fragmanı bugün bizlerle birlikte olmuştu.

İlk filmin 25 yılı kutlanırken vizyonda olacak olan yeni Aslan Kral filmi bir devam filmi olmayacak. Live-action olarak hazırlanan film daha günümüz standartlarında bir görsel stil tercih edecek. Fragmandan da anlayabileceğiniz Aslan Kral, foto realistik diyebileceğimiz bir 'remake' çalışma olacak.

İlk olarak 2016 yılında çalışmalarına başlayan filmin fragmanı, ilk filmi izleyenler için tam bir duygu seli oldu. Nitekim neredeyse birebir ilk filmden alınmış manzaralar, sahneler derken güne adeta buğulu bir başlangıç yapmamıza sebep oldu. Daha fazla vakit kaybetmeden sizleri karşılaştırma videosuyla başbaşa bırakıyoruz.