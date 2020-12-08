Bir tasarımcı, Apple'ın tutarlı tasarım anlayışından da yola çıkarak düz kenarlı bir Apple Watch'un nasıl görüneceğini ortaya koydu. Buna göre Apple Watch Series 7, düz kenarlarla görsel açıdan daha şık bir cihaz olsa da ergonomik açıdan mevcut modellerin gerisinde kalıyor.

ABD’li teknoloji devi Apple, önce 2018 model iPad Pro, şimdi de yeni iPhone 12 ailesi ile eski düz kenarlı tasarım diline dönüş yaptı. Apple’ın Mac modellerinde ve Pro Display XDR’da da düz kenarlı bir tasarım dilini tercih ettiğini biliyoruz. O halde düz kenarlı tasarıma sahip olmayan tek bir Apple ürünü kalıyor: Apple Watch.

Apple’ın düz kenarlı bir Apple Watch üzerinde çalıştığına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor ancak tasarımcı Wilson Nicklaus, Apple Watch Series 7’nin düz kenarlı bir tasarımla gelmesi halinde nasıl görüneceğini hayal etti ve oluşturduğu konsept tasarımı Twitter hesabından paylaştı.

Düz kenarlı bir Apple Watch, böyle görünecekti

Nicklaus’nun konsepti Apple Watch Series 6’nın tüm tasarımını olduğu haliyle korumaya devam ederken, yalnızca cihazın çerçevelerini iPhone 12’ye benzer bir şekilde düz hale getiriyor. Apple’ın tutarlı bir tasarım dili tercih etme konusundaki ısrarını düşünürsek bir gün böyle bir Apple Watch ile karşılaşma ihtimalimizin olmadığını söyleyemeyiz.

Düz kenarlı bir Apple Watch’un etkileyici göründüğünü inkar edemeyiz fakat söz konusu tasarımda bazı soru işaretleri de bulunuyor. Zira gün içinde elimizi hareket ettirdikçe saatin köşeleri, bileğimize temas ediyor. Düz kenarlı bir Apple Watch’un sivri köşeleri, bu gibi durumlarda kullanıcıları rahatsız edebilir.