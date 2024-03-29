Dyson, geçtiğimiz yıl tanıttığı robot süpürgesi Dyson 360 Vis Nav'ı Türkiye'ye getirdi. Ultra gelişmiş özelliklerle donatılan robot süpürge, ev temizliğini kapsamlı bir hâle getirecek.

Özellikle de ev temizliği noktasında kendini ispatlamış markaların başında gelen Dyson, Türkiye'deki ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda, ilk kez geçtiğimiz yıl tanıtılan Dyson 360 Vis Nav isimli robot süpürge, an itibarıyla Türkiye pazarına giriş yapmış durumda. Peki bu robot süpürge neler sunuyor ve kaç paradan satılacak?

Dyson 360 Vis Nav, oldukça etkileyici özelliklere sahip bir ürün. Bu robot süpürge, piyasadaki diğer ürünler gibi haritalama yapıp, nerede olduğunu bilebiliyor. Ancak bunun fazlası var. Dyson'ın yeni robot süpürgesi, evinizin toz haritasını da oluşturabiliyor. Balık gözü lens ile 360 derecelik görüş sistemine sahip olan ürün, engeller, duvarlar ve toz algılama için de tam 26 sensörden veri topluyor. Böylelikle ev temizliği, oldukça geniş kapsamlı bir teknolojiyle gerçekleştirilmiş oluyor.

Karşınızda Dyson 360 Vis Nav

Dyson süpürgeler, en çok da fırça ve yüksek emiş güçleri ile dikkat çekerler. Bu durum, Dyson 360 Vis Nav için de geçerli. Çünkü bu süpürgede ultra gelişmiş bir fırça var. Dakikada 110 bin dönüş hızına sahip özel bir motordan güç alan üç işlevli silindir fırça, sert zeminlerdeki büyük pislikleri, ince tozları ve hatta halının derinine işlemiş olan kirleri bile topluyor. Üstelik bu cihaz, emiş gücünü otomatik olarak yönlendiriyor ve bu sayede köşe ve duvar diplerinin de temizlenmesini sağlıyor.

MyDyson isimli mobil uygulama üzerinden kontrol edebileceğiniz robot süpürge, oluşturulan bölge ve sınırlar içerisinde de hareket edebiliyor. Ayrıca Dyson'ın Türkiye'deki yeni robot süpürgesi, 21 mm'ye kadar olan alanları tırmanabiliyor. Cihazın 99 mm'lik yükseklik değeri ise oturma gruplarının altına girmesini sağlıyor.

Dyson 360 Vis Nav, şirketin resmî internet sitesi üzerinden satışa sunulmuş durumda. Bu gelişmiş özelliklere sahip olmak isteyen bir tüketicinin ödemesi gereken tutar ise 44.999 TL olarak açıklandı.