Dyson, "Supersonic Nural" isimli yeni saç kurutma makinesini tanıttı. "Saç Derisi Koruma Modu" şeklinde özel bir çalışma moduna sahip olan makine, tüketicilerin vazgeçilmezi olacak gibi görünüyor.

Tüketici elektroniği sektörünün önde gelen isimlerinden Dyson, bugün Güney Kore'de bir etkinlik düzenledi. Şirket, bu etkinlikte "Supersonic Nural" ismini verdiği yeni saç kurutma makinesini tanıttı. Etkileyici özelliklerle sunulan saç kurutma makinesi, dış görünümünün yanı sıra saç sağlığını da önemseyen tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Dyson Supersonic Nural, saç derisinin yüksek ısıdan korunmasını sağlayan, "Saç Derisi Koruma Modu"na sahip. Özel sensörler sayesinde uygulanan bu çalışma modu, saçınız ile saç kurutma makinesi arasındaki mesafeyi sürekli olarak ölçüyor. Makine saça yaklaştığında sıcaklığı ve çalışma hızını otomatik olarak ayarlayan mod, kullanıcının saç şekillendirme sürecini iyileştirirken saç derisini hasardan korumaya yardımcı oluyor.

Karşınızda Dyson Supersonic Nural

Saç Derisi Koruma Modu'nu aktif edildiğinde, saç kurutma makinesi saça ve saç derisine yaklaştıkça ısı otomatik olarak saç derisi için optimum sıcaklık olan 55 santigrat dereceye düşürülüyor ve kurutma hızı artıyor. Zaman ayarlı hareket sensörü, makine ile saç arasındaki mesafeyi ölçmek için görünmez bir kızılötesi ışın yansıtarak bunu sağlıyor. Dyson Supersonic Nural, LED aydınlatmalarıyla hava sıcaklığının durumunu takip etmenizi de sağlıyor.

Dyson Supersonic Nural'ın tek özelliği Saç Derisi Koruma Modu değil. Bu saç kurutma makinesi, kullandığınız başlığa göre her bir başlığın sıcaklık ve hız değerlerini hafızaya alıyor. Bu sayede sahibini tanımaya başlayan saç kurutma makinesi, saç kurutma ve şekillendirme sürecini hızlandırıyor. Ayrıca bu saç kurutma makinesi, cihaz boştayken gürültüyü ve hava akımını otomatik olarak azaltan bir sensöre de sahip.

Yeni "Dalga+ bukle difüzörü", "hassas kurutma başlığı", "şekillendirici başlık", "geniş dişli tarak başlık" ve "Flyaway başlık" olmak üzere kutusundan beş farklı şekillendirme başlığı ile çıkacak olan Dyson Supersonic Nural, Eylül 2024 itibarıyla Türkiye pazarına giriş yapacak. Cihazın fiyatı da o günler geldiğinde belli olacak.