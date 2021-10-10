Ad ve Soyadı Değişikliği Başvurusu e-Devletten Yapılabilecek

e-Devlet, Çalışma Hayatım ve Şema Halinde Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama hizmetlerinin ardından gerçekleştirmek için devlet dairelerine gidilmesi gereken bir işlemi platformuna taşıdı. Söz konusu işlemle birlikte vatandaşlar, isim ve soyisim değişikliği başvurularını uygulama üzerinden yapabilecek.

Devlet dairelerinde halletmeniz gereken bir iş olduğunda o kadar yol gitmeden, hatta yerinizden bile kalkmadan cep telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan işlemleri gerçekleştirmenizi sağlayan e-Devlet, geçtiğimiz yıllarda vatandaşların alt-üst soy bilgilerini öğrenmesine imkan tanıyan bir özelliği kullanıma sunmuş, geçtiğimiz ay ise bu özelliği geliştirerek şema şeklinde görüntülenebilmesini mümkün kılmıştı.

Geçtiğimiz hafta ise ‘Çalışma Hayatım’ adlı özellik gündemimizdeydi. Çalışanlar, iş arayanlar ve emekliler için özel olarak tasarlandığı belirtilen bu özellikte ise vatandaşların çalışma hayatına dair iş ve işlemler tek çatı altında toplanıyordu. Şimdiyse platforma eklenecek olan bir başka yeni özellik karşımızda.

Ad ve soyadı değişikliği başvurusu e-Devlet üzerinden yapılabilecek:

Tam adı ‘İl/İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması’ şeklinde olan özellik, kanunlar çerçevesinde isim ve soyisim değişikliğini mümkün kılacak. Bu bağlamda yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri olan isimler ve genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı belirlenen isimlerin değişikliği mahkeme kararı olmadan yapılabilecek.

Yapılan açıklamada Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 17 Ekim 2017’deki düzenlemeyle kişilerin iki yıl içinde yaşadıkları yerin nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak Soyadı Kanunu’nun 3’üncü maddesine aykırı yazılan, imla hatası olan ve bu yüzden de anlam değişikliği görülen isim ve soyisimlerin il/ilçe idare kurulunun kararıyla 1 kereliğine değiştirilebildiği ve söz konusu düzenlemenin 6 Aralık 2019'da 3 yıl uzatıldığı hatırlatıldı.

Tarih olarak vatandaşların, isimleri söz konusu şartları sağladığı takdirde, 6 Aralık 2022’ye kadar araya mahkemeyi katmadan il/ilçe idare kuruluşlarının kararıyla isim ve soyisimlerini değiştirebileceği belirtildi. Gerekli görüldüğü takdirde bu sürenin Cumhurbaşkanlığı makamınca uzatılabileceği de eklendi.

Nasıl başvuru yapılır?

Başvuru yapmak için e-Devlet ana sayfasına gidin. Burada arama kutusuna yukarıdaki tam adı kopyalayarak ya da sadece "ad soyad" yazarak hizmete ulaşabilirsiniz. Fakat hizmeti kullanmak için mobil imza ya da e-İmza ile sisteme giriş yapmak gerektiğini belirtelim.