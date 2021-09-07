e-Devlet'ten 'Yeni' Hizmet: Soyağacı Oluşturulabiliyor

İçişleri Bakanlığı'nın birkaç yıl önce hizmete sunduğu soyağacı sorgulama hizmetine yeni bir özellik eklendi. Artık vatandaşlar, bu özelliği kullanarak soyağaçlarının şemasını oluşturup, bu şemayı çıktı alabiliyorlar. İşte e-Devlet'in soyağacı oluşturma özelliğini kullanabilmek için yapmanız gerekenler...

İçişleri Bakanlığı, bundan birkaç yıl önce e-Devlet üzerinden soyağacı sorgulama özelliğini kullanıma sunmuştu. Bu özellik, vatandaşların köklerinin nerelerden geldiğini anlamalarını sağlıyordu. Şimdi, bu hizmet için yeni bir özellik tasarlandı. Vatandaşlar, bu özellik sayesinde soyağaçlarını şema olarak çıktı alabilecekler.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı geliştirmeler sayesinde kullanıma sunulan özellik, daha öncelerde vatandaşı uğraştıran bir süreçti. Soyağacını şema halinde görmek isteyen bir vatandaşın nüfus müdürlüklerine giderek başvuru yapması gerekiyordu. e-Devlet'te yapılan çalışma, bu sürecin birkaç saniyede tamamlanmasını sağlıyor.

Soyağacı şeması, farklı tasarımlarla oluşturulabilecek

İçişleri Bakanlığı'nın yeni hizmeti, vatandaşlar için bazı imkanlar sunuyor. Örneğin bir tabloyu, dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Bu bağlamda arka plan rengi ve kenar çerçeveleri, farklı farklı tasarımlarla dizayn edilebiliyor. Bu sayede vatandaşlar, gözlerine hoş gelen bir tasarımın çıktısını alarak, soyağaçlarını hatıra olarak saklayabilecekler.

Soyağacı şeması nasıl oluşturulur?

Eğer siz de soyağacınızı bir şema halinde saklamak isterseniz, şu aşamaları takip edebilirsiniz;

Burada bulunan bağlantıyı kullanarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) internet sitesine ulaşın.

bulunan bağlantıyı kullanarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) ulaşın. e-Hizmetler menüsü altında yer alan e-Sorgulamalar seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Soyağacı Sorgulama hizmetinin yanında bulunan NVİ logosuna tıklayın.

hizmetinin yanında bulunan NVİ logosuna tıklayın. e-Devlet girişini sağlayın.

sağlayın. Soyağacı şemanızı kendinize göre dizayn edin .

. İndir butonuna tıklayın.

Soyağacı şema sayfası işte böyle görünüyor