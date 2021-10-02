e-Devlet'in Yeni Bütünleşik Hizmeti 'Çalışma Hayatım'

Devletin kısayolu 'e-Devlet' hizmetlerine bir yenisi daha eklendi. Yeni 'Çalışma Hayatım' bütünleşik hizmeti sayesinde vatandaşlar pek çok farklı işleme kolaylıkla ulaşım sağlayabilecek.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı’ndaki ‘Araçlarım’ bütünleşik hizmetinin ardından ‘Çalışma Hayatım’ adı altında yeni bir bütünleşik hizmetin çalışmalarına başlandığını duyurdu.

AA’ya konuşan Koç, e-Devlet Kapısı’nda hizmet sunacak olan ‘Çalışma Hayatım’ hizmetiyle birlikte, vatandaşların çalışma hayatına dair bütün iş ve işlemlerin bu bütünleşik yapıda sunulacağını belirtti.

'Çalışma Hayatım' hizmeti pek çok farklı hizmeti tek bir çatı altında topluyor

Bu çalışma altında birçok kuruma ait hizmetin bulunduğunun altını çizen Koç, konuşmasında “e-Devlet Kapısı’nda hizmete alınan 'Çalışma Hayatım' hizmetiyle vatandaşlarımıza iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, mesleki yeterlilik gibi çalışma hayatını oluşturan tüm iş ve işlemler bütünleşik bir yapıda sunuluyor." ifadelerine yer verdi. Koç ayrıca, Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Mesleki Yeterlilik Kurumu, Yükseköğretim Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR ve SGK hizmetlerinin de bu konsepte dahil edildiğini söyledi.

‘Çalışma Hayatım’ projesinin çalışanlar, iş arayanlar ve emekliler için özel olarak tasarlandığını kaydeden Koç; bu hizmet sayesinde emeklilerin 'Emeklilik İşlemleri' modülünden 4A, 4B, 4C aylık bilgilerini, bir aylık maaş tercihlerini, aylık kesintilerini, banka ve adres değişikliği taleplerini, aylık bilgilerine ilişkin barkodlu belge alma işlemlerini, hareketsiz ve blokeli emekli maaş sorgulama ve iade başvurusu işlemleri gibi birçok farklı işlemi de halledebileceğine dikkat çekti.

Çalışanlara dair ise Koç, çalışanların çalışan modülünden 4A, 4B, 4C tescil bilgilerine erişebileceklerini, 4C bordro, dil tazminatı, 4A/4B iş göremezlik ödemesi bilgilerini ve ne zaman emekli olabileceklerini sorgulayabileceklerini aktardı. Buna ek olarak Koç, çalışan bireylerin şahıs ödemeleri, esnaf ve sanatkar sicil/oda bilgileri ve iş yeri kaydı/borcu yoktur belgesi sorgulama/doğrulama gibi hizmetlere sorunsuz bir şekilde ulaşıp bu işlemleri yapabileceklerini de belirtti.

Birçok hizmete kolay bir şekilde ulaşım sağlanabilecek

Çalışma Hayatım hizmeti kapsamında artık herkesin sağlık modülünden sağlık güvencesi hak sahipliğini sorgulayıp tedavi bilgileri, reçete bilgileri, ilaç kullanım sürelerini görebileceğini ve optik cam/çerçeve, diş protez hakkı ve medikal malzeme bilgilerine ulaşıp, istirahat raporlarına erişim sağlayabileceğini belirten Koç, iş arayan vatandaşlar için de 'iş arıyorum' modülünün yer aldığını söyledi. Bu hizmet sayesinde iş arayanlar İŞKUR kayıt bilgilerine hızlıca ulaşım sağlayabilecek, İŞKUR’a aktif kayıtlı olması şartıyla var olan iş ilanlarına başvuru yapabilecek ve kurs/program ilanları ve ön başvuruları ile iş başvurularını sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Bütün bunlara ek olarak Koç, bu yeni hizmet sayesinde tek ekrandan SGK borçlarının ve yapılandırma bilgilerinin görülüp yapılandırılabileceğini, MEB, YÖK, öğrenci ve mezuniyet bilgilerinin görüntülenebileceğini ve mesleki yeterlilik belge bilgilerine ulaşım sağlanabileceğini de kaydetti.