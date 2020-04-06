Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde ePttAVM üzerinden her vatandaşa haftalık 5 adet ücretsiz maske dağıtılmasına karar vermişti. ePttAVM'nin ilgili sayfası yoğun trafik nedeniyle çökünce siparişler e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Ücretsiz bir şekilde nasıl başvuru yapacağınızı öğrenmek için içeriğimize göz atabilirsiniz.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülkemizde birbirinden farklı pek çok tedbir alınıyor, kampanyalar yürütülüyor. Alınan son tedbirler kapsamında market ve pazar yeri gibi alanlara maskesiz girilmemesine karar verilmiş, bu kararın ardından da ePttAVM üzerinden tüm vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına başlanmıştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından ePttAVM üzerinden başlatılan bu kampanya, yoğun trafik nedeniyle bir süreliğine durdurulmuştu. ePttAvm üzerinde durdurulan siparişler, şimdi e-Devlet üzerinden tekrar alınmaya başlandı. e-Devlet üzerinden haftalık 5 adet ücretsiz maske siparişi vermek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

e-Devlet üzerinden ücretsiz maske nasıl alınır?

Öncelikle bu bağlantı üzerinde yer alan ilgili sayfaya gidin.

üzerinde yer alan ilgili sayfaya gidin. Açılan sayfada yer alan bilgileri (T.C. Kimlik No, Ad, Soyad, İletişim Bilgileri vb.) doldurun.

doldurun. Kişisel bilgilerinizi doldurduktan sonra aile üyeleri için de sipariş vermek için aynı ekranda yer alan ‘Aile Bireyi Ekle’ seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Tüm aile bireylerini de ekledikten sonra toplamda kaç adet maske siparişi verebileceğinizi sayfanın en alt kısmında göreceksiniz.

maske siparişi verebileceğinizi sayfanın en alt kısmında göreceksiniz. Sayfanın en altında yer alan güvenlik sorusunu ve bilgilerinizi onayladıktan sonra ‘Maske Siparişi Ver’ seçeneğine tıklayın.

ve bilgilerinizi onayladıktan sonra seçeneğine tıklayın. Maske siparişiniz başarılı bir şekilde verilmiş olacak.

Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden kendileri ve aynı hane içerisinde bulunan diğer hane üyeleri için 5 adet 3 katlı cerrahi maske başvurusu yapma hakkına sahip. Ayrıca her hafta bu hakkın yenilendiğini ve yeni haftada yeni maske sipariş edebileceğinizi de belirtelim.

Vatandaşların her hafta 1 paket maske (5 adet) alma hakkı bulunuyor. Yukarıda yer alan adımları eksiksiz bir şekilde tamamladığınız takdirde kargonuz, PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacak ve adresinize teslim edilecek.