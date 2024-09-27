Google, Gmail'e yeni bir Gemini entegrasyonu ekledi. Yapay zekâ, bu entegrasyon sayesinde gelen bir e-postayı geniş kapsamlı olarak yanıtlayabilecek. Özellik, şimdilik sadece İngilizce dil desteğine sahip.

ABD merkezli teknoloji devi Google, I/O 2024 etkinliklerinde dikkat çeken bir duyuru gerçekleştirmişti. Bu duyuruya göre Gmail uygulaması, Google'ın yapay zekâsı Gemini ile desteklenecek. Böylelikle kullanıcılar, gelen e-postaları yapay zekâya yanıtlatabileceklerdi.

Şimdiyse bu konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Google, Gmail'in yeni özelliğini resmen yayımladı. Şimdilik sadece İngilizce dil desteğine sahip olan özelliğin ne zaman geniş kapsama ulaşacağı belli değil.

Gmail'in yeni özelliği işte böyle görünecek

Gmail'e eklenen Gemini özelliği, oldukça geniş kapsamlı yanıtlar oluşturabilecek. Gelen e-postayı analiz edecek olan yapay zekâ, oluşturduğu metin üzerinde düzenleme yapmanıza da izin verecek. Böylelikle bir e-postayı yanıtlamak, hiç olmadığı kadar kolaylaşmış olacak.

Ancak Gmail'in yeni özelliği, şimdilik ücretsiz değil. Bu özelliği kullanmak isteyenlerin Google One AI Premium, Gemini Business, Enterprise, Education, Education Premium abonelik paketlerinden birini satın alması gerekecek.