Google Fotoğraflar'ın video düzenleme aracına önemli bir güncelleme geldi. Araç, yepyeni yapay zekâ özellikleri kazandı.

Google, şüphesiz şu anda yapay zekâ teknolojileri konusunda en öne çıkan şirketlerden biri. Özellikle Gemini modelleriyle karşımıza çıkan şirket, yapay zekâyı hizmetlerine entegre ediyordu. Google Fotoğraflar da bunlardan biriydi. Bu hizmette fotoğraf düzenleme de dahil birçok yapay zekâ özelliği görüyorduk.

Şimdi ise Google Fotoğraflar’a çok büyük bir yenilik eklendi. Şirket, video düzenleme aracına yapay zekâ getirdi.

Google Fotoğraflar’da video düzenlemek artık çok kolay olacak

Google Fotoğraflar’ın Android ve iOS uygulamalarının video düzenleme aracı için yapay zekâ destekli video ön ayarlar eklenmeye başladı. Güncellenen araçla birlikte artık kullanıcılar videoları çok daha kolay bir şekilde düzenleme imkânı yakalayacaklar.

Şirket tarafından dün akşam yapılan açıklamaya göre yapay zekâ, araca hassas kırpmadan renkleri iyileştirme ve video hızını ayarlamaya kadar birçok yenilik getiriyor. Otomatik kırpma, ışığı ayarlama, efekt uygulama gibi işlevler de güncellemeyle araca eklendi. Örnekleri Google tarafından paylaşılan GIF'lerden görebilirsiniz.

Google Fotoğraflar’ın video düzenleme aracına gelen yapay zekâ özellikleri kullanıma sunulmaya başladı ve birkaç hafta boyunca devam edecek. Yani herkese ulaşması biraz zaman alabilir.