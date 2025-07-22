Merakla Beklenen EA FC 26 Oynanış Fragmanı Yayımlandı [Video]

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EA, geçtiğimiz günlerdeki duyuru fragmanının ardından bugün merakla beklenen EA FC 26 oynanış fragmanını yayımladı.

Futbolseverlerin merakla beklediği EA'in yeni oyunu EA FC 26'nın ilk oynanış fragmanı yayımlandı. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan duyuru fragmanının ardından bugünkü oynanış fragmanı ile birlikte yeni oyunun oynanışını net bir şekilde görme fırsatı yakaladık.

EA, yayımladığı yeni videoda bu yıl gelen "Rekabetçi Oynanış" ile "Gerçekçi Oynanış" arasındaki farkları detaylı bir şekilde ele alıyor. EA'ye göre bu yeni iki oynanış modunun biri çevrim içi modlar için, bir diğeri ise çevrim dışı modlar için geliştirilmiş.

EA FC 26 oynanış fragmanı

Ayrıca videoda oynanışa gelen yeni müdahale, pas ve dripling gibi sistemler de ele alınıyor. EA bu yeni fragmanda da ilk fragmanda olduğu gibi serinin "En topluluk odaklı" oyununu geliştirdiklerini söylüyor.

Bu değişikliklerin nihai oynanışta nasıl hissettirdiğini oyun çıktığında hep birlikte göreceğiz ama şüphesiz olan bir şey var ki, o da EA'in oyun çıktıktan sonra getirdiği güncellemelerle oynanışı sürekli geriye götürüyor olması. Bakalım bu durum EA FC 26'da da aynı olacak mı?

EA FC 26 oynanışında neler değişti?

EA FC 26

  • Oyuncuların dönüşleri hızlandı.
  • Kaleciler daha çevik ve zeki oldu.
  • Müdahalelerin ardından topun rakibe gitmesi düzeltildi.
  • Topu kazandığınızda artık sizde kalacak.
  • Pas ve dripling rekabetçi ve gerçekçi oynanış modunda farklı olacak.
  • Oyuncuların yapay zekâ (savunma arkası) koşuları geliştirildi.
  • Baskı altında top tutmak için geliştirmeler yapıldı.
  • Yerden vuruşlar şuta iki kez basarak yapılabilecek ve her şutta uygulanabilecek.
  • Yüksek kontrast modu ayarlanabilir oldu (Oyuncu ve stadyum gölgeleri kapatılabilecek).
  • 5 yeni oyun tarzı tanıtıldı (Precision Header, Aerial Fortness, Gamechanger, Inventive, Enforcer).
  • Yeni oyuncu rolleri eklendi (Ball Playing Keeper, Wide Back, Box Crasher, Inverted Wingback).
  • Zamanlamalı bitiricilik kalktı.
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