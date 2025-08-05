EA, FC 26'nın merakla beklenen Ultimate Team tanıtımını yayımladı. Görünüşe göre bu yılki oyunda Ultimate Team ciddi bir şekilde elden geçirilmiş durumda.

FC 26’nın en çok beklenen tanıtımlarından biri olan Ultimate Team tanıtımı geçtiğimiz dakikalarda yayımlandı. EA diğer tüm modlarında olduğu gibi bu modda da oyuncuları dinlediğini ve modu daha eğlenceli ve rekabetçi hâle getirmek için önemli adımlar attığını söylüyor.

Geçtiğimiz yıl Ultimate Team’de pek fazla değişiklik olmamıştı ve bu durum oyuncuları pek memnun etmemişti ama EA bu sefer işi sıkı tutmuş. FC 26’da hem çok sayıda yenilik var hem de bu değişiklikler gerçekten oyunu daha heyecanlı hâle getirecek gibi duruyor.

FC 26 Ultimate Team tanıtımı

FC 26 Ultimate Team'de neler değişti?

En dikkat çeken yeniliklerden biri Canlı Etkinlikler. Bu etkinliklerde her seferinde farklı kurallar var ve oyunculara hem değişik bir deneyim sunuyor hem de güzel ödüller kazandırıyor. Bunun yanında turnuvalar geri dönüyor ve yepyeni bir oyun modu olan Gauntlets geliyor. Bu modda takımınızın ne kadar derin ve güçlü olduğunu ciddi şekilde test etmeniz gerekecek.

Ayrıca en çok oynanan modlardan Rivals ve Champions da baştan sona yenilendi. EA, rekabeti artırırken oyunu herkes için eğlenceli tutmaya çalışıyor. Yani hem ciddi oyuncular hem de keyfi maç yapmak isteyenler düşünülmüş.

Topluluğun uzun süredir şikayet ettiği bazı sorunlar da çözülmüş. Mesela artık biri maçtan çıkarsa veya bağlantıyı keserse, diğer oyuncuya otomatik galibiyet veriliyor. Kaleciler için geliştirilebilir kartlar (evrim sistemi) eklenmiş ve oyun kontrolleri daha hassas ve tutarlı hâle getirilmiş.

Küçük ama önemli bir diğer değişiklik de Ultimate Team menüsünün tamamen yenilenmiş olması. Artık aradığınız moda çok daha kolay ulaşabileceksiniz. Son olarak transfer piyasasına da küçük bir dokunuş yapılmış.

Kısacası bu yılki Ultimate Team, ciddi bir değişim ile geliyor. Bu yeniliklerin oyunu daha iyi hâle getirip getirmeyeceğini zaman gösterecek.