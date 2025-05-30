EA Sports, College Football serisinin yeni oyununu tanıttı. Merakla beklenen oyunun fragmanı paylaşıldı. College Football 26, lisanslı takımlar, yeni koçlar ve geliştirilmiş oynanış özellikleriyle temmuz ayında çıkış yapacak.

EA Sports, uzun bir sessizliğin ardından College Football serisini yeniden sahaya çıkarıyor. Yayımlanan ilk fragman, oyunda hem görsel olarak hem de oynanış tarafında nelerin değiştiğine dair net ipuçları veriyor.

Yeni oyun, 10 Temmuz’da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S kullanıcılarıyla buluşacak. 2013’ten bu yana ilk defa tam kapsamlı bir yapım olarak sunulacak College Football 26, serinin yeniden yapılandırıldığı ikinci büyük çıkışı temsil ediyor. Fragmanda dikkat çeken başlıca detaylardan biri, gerçek üniversite koçlarının oyuna dahil edilmesi oldu.

Beklenen fragman geldi

Oynanış tarafında ise Road to Glory moduna lise futbolunun yeniden eklenmesi, kariyer modunun daha geniş kapsamlı hale geldiğini gösteriyor. Aynı zamanda oyunda binlerce yeni oyun planı, oyuncu profili ve yetenek güncellemesi yer alacak. Bu durum strateji seçeneklerini artırırken taktiksel çeşitliliği de öne çıkarıyor.

Delaware Fightin’ Blue Hens ve Missouri State Bears, seride ilk kez yer alacak takımlar arasında. Bu iki ekibin oyuna eklenmesi, EA Sports’un lisans havuzunu genişlettiğini gösteriyor. Görsel ve içerik tarafında yapılan yeniliklerle College Football 26, yeni nesil konsollara tam anlamıyla ayak uydurmuş görünüyor. Oyun, temmuz ayında raflardaki yerini alacak.