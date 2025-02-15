EA Sports FC 25'e Maradona Geldi!

EA Sports FC 25'e tarihin en efsane futbolcularından biri olan Diego Maradona eklendi.

Eylül ayında piyasaya sürülen EA Sports FC 25, karışık yorumlar alsa da hâlâ dünya çapında çok fazla oyuncu tarafından oynanıyordu. Şimdi ise oyunseverleri mutlu edecek bir duyuru yapıldı.

Dün yapılan açıklamada, futbolun en efsane isimlerinden olan Diego Maradona’nın oyuna eklendiği duyuruldu.

Maradona'nın yükselişini deneyimleyebileceksiniz

Electronic Arts tarafından yapılan açıklamalara göre 14 Şubat ile 14 Mart arasında Ultimate Team modunu oynayanlar, 77 reytinglik Maradona oyuncu itemini alabilecekler. Bu, ünlü futbolcunun 1977’deki uluslararası alandaki ilk maçından ilham alıyor.

Oyunseverler, Maradon’anın yükselişini deneyimleme imkânına sahip olacaklar. Yani çocuk yaştan Napoli’deki süper yıldız oluşuna kadarki yükselişini deneyimleyeceksiniz. Bu kapsamda onu 77 reytingden 89 reytinge çıkarmanız mümkün olacak.