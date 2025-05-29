EA’nın Cliffhanger Games’i kapatmasının ardından Codemasters merkez ofisinin de kapanabileceği ve 400 çalışanın işten çıkarılacağı iddia edildi. Codemasters’ın WRC lisansını kaybetmesi ve yeni yeniden yapılanma adımları, stüdyonun geleceğini belirsiz hâle getirdi. 2025’in ilk yarısı da oyun dünyası için pek iç açıcı gözükmüyor.

Electronic Arts, kısa süre önce Seattle merkezli oyun stüdyosu Cliffhanger Games’i kapattığını açıkladı. Marvel hayranlarını heyecanlandıran bir Black Panther oyunu üzerinde çalışan ekip, maalesef projeyi tamamlayamadan dağılmış oldu.

Yaşanan bu gelişmenin hemen ardından yeni bir iddia gündeme geldi. EA’nın, daha önce F1 ve WRC gibi yarış oyunlarıyla tanınan Codemasters stüdyosunun merkezini kapatmayı planladığı ve yaklaşık 400 geliştiriciyi daha işten çıkaracağı ileri sürüldü.

Yeni işten çıkarmalar yolda

Geliştiricilerin bir kısmının EA Sports bünyesindeki F1 oyunlarına, diğerlerinin ise geliştirme süreci devam eden yeni bir Need For Speed projesine aktarılacağı belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere EA kısa süre önce Respawn Entertainment bünyesinden de 300–400 civarında çalışanla yollarını ayırmıştı. 2021’de 1,2 milyar dolara satın alınan Codemasters, son yıllarda çeşitli yeniden yapılanma adımlarıyla gündeme gelmişti.

2023’ün sonunda gelen ilk işten çıkarmaların ardından WRC lisansının da başka bir firmaya geçmesi Codemasters’ın geleceğini iyice belirsiz hâle getirmişti. 2025’in ilk yarısı da oyun dünyası için pek iç açıcı geçmiyor; stüdyo kapanışları ve ardı ardına gelen işten çıkarmalar sektördeki karamsar havayı daha da artırıyor.