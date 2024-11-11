EA Sports FC 25'in bilgisayar tarafındaki hacker sorunu kontrolden çıkmış durumda.

Bilgisayar oyunlarında sık sık hilelerle karşılaşabiliyoruz. Oyuncuların kendi başlarına oynarken hile kullanması farklı olsa da, çok oyunculu modlarda hile yapılması oyunseverler için sorunlara neden oluyor. EA Sports FC 25'in bilgisayar tarafında yaşanan sorunlar ise oyuncuları artık bıktırmış durumda.

Dexertio'nun araştırmasına göre oyundaki sorunların temelinde ise "altın madenleme" ve oyuncuların oyundan düşmesine neden olan bir saldırı yer alıyor. Yani oyuncular hem istedikleri kadroyu toplayamıyorlar hem de toplayabilseler bile hileciler tarafından kazanmakta oldukları maçtan düşürülerek mağlup oluyorlar.

Enflasyon FC 25'i de vurdu

Oyuncuların en temel sıkıntısı ise oyunun ekonomisindeki düzensizlik. Özellikle hackerlar ve belirli oyuncu grupları tarafından hem "altın madenlenmesi" hem de belirli kartların kontrol altında tutulması nedeniyle oyun içi enflasyon gittikçe artmış durumda. Gerekli parayı toplamak için çabalayan oyuncular, gerekli meblağı topladıklarında fiyatların yükseldiğini görüyor. Oyun mühendisliğinde önemli yer tutan ve "para yaktırarak oyun içi ekonomiyi dengede tutma" stratejisi, işin içinde havadan para yaratanlar olduğunda işlemiyor.

Oyuncuların ise bu sorunlara tepkisi en basit ifadeyle karmaşık oldu. Bazı oyuncular, EA tarafını bu manipülasyonlara müdahale etmediği için suçlarken bazı oyuncular ise öfkelerini hilecilere yöneltmiş durumda. Oyuncular bu sorunu çözmek için ise şimdilik çapraz oynamayı kapatma, sadece tek oyunculu modlara yönelmek gibi alternatiflere yöneliyorlar.