EA'in popüler futbol serisinin yeni oyunu EA SPORTS FC 25, serinin geçmişteki oyunlarına kıyasla satışlarda beklentileri karşılayamadı.

Oyun dünyasının devlerinden EA, Mart 2025’te sona erecek mali yılın geri kalanına yönelik tahminlerini düşürdüğünü açıkladı. Şirket, bu düşüşün ardında her yıl rekorlar kıran futbol oyunu serisi EA SPORTS FC 25 ve BioWare imzalı Dragon Age: The Veilguard'ın satış performanslarının beklentileri karşılamamasının yattığını belirtti.

EA’nın en son mali raporunda geçen yıl Eylül ayında piyasaya sürülen EA SPORTS FC 25'in ilk satış ivmesini sürdüremediği ifade ediliyor. Şirket, bu performans düşüşünün nedenine dair net bir açıklama yapmazken, oyun eleştirmenlerince de potansiyelini tam anlamıyla ortaya koyamadığı yorumları yapılıyor.

Şirket EA SPORTS FC 25 ve Dragon Age: The Veilguard satışlarından memnun değil

Şirketin bir diğer darbesi ise Ekim ayının sonunda çıkan Dragon Age: The Veilguard oldu. CEO Andrew Wilson, oyunun “düşük performans” sergilediğini kabul ederken, raporda oyunun 1,5 milyon kullanıcıya ulaştığı belirtiliyor. Bu, oyunun 1,5 milyon kopya sattığı anlamına geliyor ancak EA, bu rakamın kendi beklentilerinin %50 altında kaldığını söylüyor.

Yine de EA geleceğe yönelik karamsar değil. Wilson, EA SPORTS FC 25 için hazırlanan büyük bir oyun güncellemesinin satışları artırabileceğini belirtti.

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