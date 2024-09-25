EA SPORTS FC Mobile'ın 1. yıl dönümü için hazırlanan güncelleme duyuruldu. Oyuncular, bu güncelleme ile hem yeni sezona erişebilecek hem de oyun içi ilerlemelerini sürdürebilecekler.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Electronic Arts (EA), EA SPORTS FC Mobile'ın 1. yıl dönümü için büyük bir güncelleme hazırladığını duyurdu. Bu güncelleme ile kullanıcılar hem ilerlemelerini sürdürebilecekler hem de yeni sezonun keyfini çıkarabilecekler.

Yapılan resmî açıklamaya göre EA SPORTS FC Mobile'ın yeni güncellemesi, "Futbol Merkezi" olarak isimlendirilen yeni bir bölümle geliyor. Futbol Merkezi bölümü, oyunseverlerin gerçek hayattaki futbol gelişmelerini baz alan güncel içeriklere sahip olmalarını sağlayacak. Bu bağlamda; Futbol Merkezi'ne giren bir oyuncu, oyuncu öğelerine ulaşabilecek, eşyalarını yükseltebilecek.

EA SPORTS FC Mobile güncellemesi için yayımlanan fragman:

EA SPORTS FC Mobile oyuncuları, yıl dönümü etkinlikleri kapsamında haftalık giriş ödülleri alacaklar. "Yıl dönümü" isimli jetonlar ile puan kazanılabilecek. Ayrıca Galeri bölümüne girdiğinizde günlük giriş ödülleri ve etkinlikte yer alan ödüllerin yanı sıra, bir dizi yeni ve yüksek profilli ICON'lara, Kahramanlar'a ve yeni transfer edilen oyunculara ulaşabileceksiniz.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, EA SPORTS FC Mobile'ın üst düzey yöneticilerinden Lawrence Koh oldu. Koh, "Bugün EA SPORTS FC Mobile'da 24/25 sezonunun başlangıcını kutluyor ve EA SPORTS FC serisinin bilinen özgünlüğü ve kalitesiyle sürükleyici mobil futbol deneyimini büyütmeye ve geliştirmeye devam ederken önümüzü açıyoruz. İkinci yıla girerken, küresel FC topluluğuna yenilikçi ve ilgi çekici deneyimler sunmaya devam etmeye hazırız ve oyuncuların sahaya çıkıp yıl dönümü etkinliğinin tadını çıkarması için sabırsızlanıyoruz." ifadesini kullandı.

EA SPORTS FC Mobile'ı indirmek isterseniz: