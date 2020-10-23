PlayStation 5, Medya ve Influencer'lara Ulaşmaya Başladı

Sony'nin 12 Kasım'da piyasaya süreceği yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, bugün ABD'de medya ve influencer'ların eline geçmeye başladı. Medya kuruluşları ve influencer'lar, PlayStation 5'in kutusunu paylaştı.

Oyun dünyasının iple çektiği yeni nesil konsollardan birisi olan PlayStation 5, 12 Kasım günü çıkış yapacak. Yeni nesil grafikleri hayatımıza sokacak olan konsol, çıkışına sayılı gün kala dünyanın takip ettiği medya kuruluşlarına ve influencer'lara gönderilmeye başladı. Konsolları erkenden eline alan kişiler de PlayStation 5'in görüntülerini şimdiden paylaşmaya başladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren ünlü kuruluşlar ve influencer'lar, yaptıkları paylaşımlarda yeni nesil konsola dair heyecanlandırıcı görüntülere yer verdi. Paylaşılan görüntülerle birlikte PlayStation 5'in oyunculara nasıl bir kutuda sunulacağı da ortaya çıkmış oldu.

PlayStation 5, seçili kişilere ve kuruluşlara gönderildi:

Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5'i eline alan isimler arasında This Is isimli YouTube kanalından Austin Evans ve CNET'ten Jeff Bakalar gibi isimler yer aldı. Bu isimlerin yanı sıra konsolu eline alan platformlar arasında Polygon, GamesRadar, Washington Post, TechRadar ve dahası da bulunuyordu.

PlayStation 5'in eline geçtiğini söyleyen platformlar ve kişiler, konsolun kutusunu yaptıkları paylaşımlarda gösterdi. Görsellerden gördüğümüz kadarıyla PlayStation 5'in yeni kutusu özel bir tasarım taşımıyordu. Kutunun içeriğinde PlayStation 5 oyun konsolu, kablosuz kontrolcü, HDMI kablosu, güç kablosu ve USB kablosunun bulunduğu belirtiliyordu.

Bunun yanı sıra Sony, yeni nesil oyun konsolunun 825 GB depolama alanına sahip olduğunu da kutuda belirtti. Ayrıca Sony'nin daha önce de açıkladığı şekilde PlayStation 5'in kutudan Astro's Playroom isimli platform oyunuyla çıkacağı kutu üzerinde yer alan yazılarda da belirtilmişti.

Sony, dün yayınladığı yeni blog yazısında PlayStation 5'in birçok eğlence platformunu destekleyeceğini açıklamıştı. Oyun konsolundan öte bir cihaz olacak PlayStation 5, kutudan Apple TV+, Disney+, Netflix, Spotify, Twitch ve YouTube uygulamalarıyla çıkacak. Bunun yanı sıra Amazon Prime Video, Hulu ve Peacock da daha sonra konsola eklenecek.