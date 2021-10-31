Ünlü Twitch kanalı Easter GamersTv’nin sahibi Mete Özbey, Twitch’te yaşanan hayret verici olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Olayda ismini gördükten sonra duruma açıklık getirmeye çalışan Özbey, “dolandırıcılarla çalışmadım, hesabıma para yattığını yeni görüyorum” dedi.

Bildiğiniz üzere Twitch alemi, son günlerde bitlerle kara para aklama ve kredi kartı hırsızlığı gibi suçlar içeren bir dolandırıcılık furyasıyla çalkalanıyor. Pek çok yayıncı bu olayın içinde görünüyor ve sonradan anlaşılana göre bu olayların temeli 3 yıl öncesine kadar gidiyor. Kimi yayıncı bu konuyu sessiz kalarak ya da geçiştirerek dönemi atlatmaya çalışırken kimileri, paylaştığı video ya da tweet’lerle duruma açıklık getirmeye çalıştı.

Duruma açıklık getirmeye çalışan yayıncılardan biri de Easter GamersTv kanalının sahibi olan Mete Özbey. Kendisi bugün YouTube’da olaylarla ilgili açıklama yaptığı bir video yayınladı. Özbey, “bu açıklamaları yapmak zorunda olmaktan bile utanç duyduğunu” ifade etti. Ancak birçok izleyici yapılan açıklamaları tatmin edici bulmadı.

Easter GamersTv’nin bit dolandırıcılığı hakkında açıklama yaptığı video:

Mete Özbey, Easter GamersTv adlı YouTube kanalında yayınladığı videoda, bugün Twitter’da bit dolandırıcılığına dair paylaşılan bir gönderide adını gördüğünü ifade etti. Arkasından açıklama yapma gereksinimi duyduğunu ve bu nedenle bu videoyu çektiğini belirten ünlü yayıncı, hesabına söz konusu paraların yattığını kabul etti.

Buna rağmen dolandırıcılarla çalışmadığını ifade eden Özbey, kanaldan gelen parayı takip eden biri olmadığını; hesabına yatan paraları dolandırıcılık olayının patlak vermesinden sonra fark ettiğini ifade etti. Ancak videoya gelen ‘dislike’ sayısı ve yorumlara baktığımızda görüyoruz ki birçok izleyici, bu açıklamadan tatmin olmuş değil.

Easter GamersTv’nin açıklama videosuna gelen yorumlar:

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