Twitch Türkiye Dolandırıcılığı Mağdurları Şikayetvar'da

Bir Twitch kullanıcısı, Şikayetvar’da yaptığı paylaşımla platformun kartından izinsiz para çektiğini iddia etti. Yorumlarda sorunu yaşayan başka kullanıcılar da tecrübelerini paylaştı. Görünüşe bakılırsa bu iş bir ‘bit scam’ dolandırıcılığı vakası.

Yayın platformları arasında dünyanın en önde gelen ismi olan Twitch, son günlerde oldukça endişe verici iddialarla gündemde. Ortaya çıkan bazı belgelerde az izlenen yayıncıların abartılı miktarlarda para kazandığının görülmesi, platformun kara para aklamak için kullanıldığı iddialarını doğurdu. Birçok yayıncının tepkiyle karşıladığı durumun yanı sıra bugün dikkat çekici bir sorun daha ortaya çıktı.

Hizmet ve ürünler hakkında şikayette bulunup bunları diğer tüketicilerle paylaşma olanağı sunan Şikayetvar sitesinde, Twitch’in kullanıcıları durduk yere mağdur ettiğine dair şikayetler yer aldı. Şikayetlere göre platform, abonelik ya da herhangi bir harcaması bulunmayan kullanıcıların kartından izinsiz olarak binlerce lira çekti.

Hesabından izinsiz 4 bin lira çekildi

Şikayetvar sitesinde Veysel adlı bir kullanıcı, yaşadığı ilginç mağduriyeti birkaç gün önce paylaştı. İfadelerine göre sitede herhangi bir aboneliğe sahip olmayan Veysel’in babasının kartından izinsiz ve onaysız şekilde tam 4 bin TL çekildi. Aynı olayın başka kullanıcılara da yaşandığı ise gönderinin yorumlarında belli oldu.

Aynı şekilde kartından izinsiz para çekildiğini ifade eden farklı bir kullanıcı, bu olayın ‘bit scam’ tarzında bir kredi kartı hırsızlığı olduğunu ve Twitch’le iletişime geçildiğinde paranın geri alınabileceğini söyledi. Bir başka kullanıcı ise yaptığı yorumda “Çok geçmiş olsun. Hiç boşuna Twitch ile iletişime geçmeye uğraşmayın. Telefon ya da internet bankacılığı aracılığıyla bankanıza başvurarak işlemin sizin tarafınızdan yapılmadığını belirterek harcama itirazı başlatın. Çok kısa sürede bankanız paranızı iade edecektir.” ifadelerini kullandı. Görünüşe bakılırsa Twitch’in itibarına ciddi zararlar veren bu sorun ve bu soruna tepki olarak başlatılan #temiztwitch etiketi bir süre daha devam edecek.