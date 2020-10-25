EBA, Dünyanın En Fazla Kullanılan Eğitim Sitesi Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen ve öğrencilerin uzaktan eğitim almasını sağlayan EBA platformu, 1 Ekim itibariyle bir önceki aya oranla 27 basamak yükselerek dünya genelinde en fazla kullanılan eğitim amaçlı internet sitesi oldu.

Pandemi döneminde yüz yüze eğitim başlamış olsa da hala öğrencilerin büyük bir kısmı eğitimlerini uzaktan almaya devam ediyor. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenler ve öğrencileri buluşturduğu Eğitim Bilişim Ağı (EBA) önemli bir yere sahip. Özellikle yaz aylarında yazılımsal ve sunucu tarafında önemli iyileştirmeler alan EBA sistemi, kullanım miktarı ve internet trafiği kriterleri ele alındığında dünyada eğitim alanında hizmet veren tüm siteleri geride bıraktı.

1 Ekim itibariyle bir önceki aya oranla 27 basamak yükselerek dünya genelinde eğitim alanında en fazla kullanılan site olan EBA; Udemy, Blackboard, Quizizz gibi siteleri geride bıraktı.

Bakan Selçuk duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da geçtiğimiz günlerde resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla “'eba.gov.tr' adresinin tüm dünyada en çok kullanılan web sitelerinde eğitim kategorisinde 1’inci sıraya yükseldiğini duyurmuştu. Selçuk, “http://eba.gov.tr tüm dünyada en çok kullanılan web sitelerinde eğitim kategorisinde 1. sırada... Teknoloji alanında bir dünya birinciliğiyle yüzümüzü güldüren Eba’ya emeği geçen, içerik sağlayan, destek veren ve kullanan herkese gönülden teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Yaz dönemindeki iyileştirmelerin etkisi büyük

EBA’nın kullanım miktarı ve internet trafiğine göre tüm dünyada en çok kullanılan eğitim amaçlı site olmasını değerlendiren Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Anıl Yılmaz, küresel ölçekte eğitim alanında birinci sıraya yükselen yerli ve milli dijital eğitim platformu EBA’nın bu yükselişinin arkasında, yaz döneminde yapılan iyileştirmeler ve altyapı yatırımlarının önemli etkisi olduğunu söyledi.