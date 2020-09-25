Bakan, EBA'daki Çökmelerin Yine Yaşanabileceğini Söyledi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı'nda yaşanan sorunları değerlendirdi. Yaşanan çökme sorunlarının olağan olduğunu ifade eden Selçuk, bundan sonra da benzer durumların yaşanabileceğini açıkladı.

Ülkemizdeki öğrenciler bu hafta, uzaktan eğitim almalarını sağlayan Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) yaşanan sorunlarla boğuştular. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan eğitim almak zorunda kalan öğrenciler için geliştirilen EBA'nın çökmesi, eğitimin yarıda kalmasına neden oldu.

Milli Eğitim Bakanı, yaşanan çökmelerle ilgili olarak CNN Türk'te yeni bir demeç verdi. Bugüne kadar yaşanan sorunların olağan olduğunu ifade eden Selçuk, çökmelerin bundan sonra da yaşanacağını ifade etti.

Ziya Selçuk, pandemi nedeniyle hayatımıza giren uzaktan eğitimle ilgili hala öğrenme aşamasında olduklarını söyledi. Bu bağlamda velilerin, bakanlığın ve hatta Sağlık Bakanlığı'nın da öğrenme aşamasında olduğunu söyleyen Selçuk, kendilerinin de bu konuda yanlış ve eksiklerinin olduğunu, bunları gidermek için çalıştıklarını ifade ediyor.

Dünyadaki herhangi 40 ülke içerisinde 5-6 tanesinin uzaktan eğitim konusunda yol aldığını söyleyen Bakan Selçuk, Türkiye'nin bu konuda yol alan ülkeler arasında olduğunu ifade ediyor. Eğitim sürecini televizyon üzerinden devam ettirme imkanlarının da olduğunu ancak bunun yerine interneti seçtiklerini ifade eden Selçuk, bazı sorunların yaşanmasının olağan bir şey olduğunu vurguluyor.

Sorunlar yaşanmaya devam edebilir

Twitter ve WhatsApp gibi internet platformlarının da zaman zaman çöküp, saatlerce kapalı kaldığını ifade eden Ziya Selçuk, EBA'da da bu tür sorunların yaşanabileceğini söylüyor. Bu konuda hiçbir zaman garanti veremeyeceğini belirten Selçuk, sorunların her zaman olabileceğinin altını çiziyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın siber saldırı açıklamasını da değerlendiren Ziya Selçuk, yaşanan olayla ilgili olarak yetkili kurumlardan teknik veriler istediğini söyledi. Saldırıların nereden geldiğine dair bilgilerinin olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, teknik ayrıntılara sahip olunduğunu açıkladı.