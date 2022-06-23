ABD merkezli dev ticaret şirketi eBay, popüler NFT pazar yerini satın aldığını duyurdu. Yapılan açıklamalarda bu ortaklığın NFT pazarını olumlu etkileyeceği belirtildi.

Tüm dünyadan birçok şirket, kripto para ve NFT’lere yönelik adımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bugün de dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile bir NFT ortaklığı kurduğunu sizlerle paylaşmıştık.

İnternet ortamlarındaki varlıkların blok zincirine işlenmesiyle ortaya çıkan NFT’ler hakkındaki tartışmalar devam ederken şimdi de bu konuda bir hamle, dünyanın en büyük alışveriş şirketlerinden birinden geldi. Geçtiğimiz günlerde popüler e-ticaret platformu GittiGidiyor’un kapatılacağını duyuran ABD merkezli eBay, popüler bir NFT pazar yerini satın aldığını duyurdu.

eBay, NFT platformu KnownOrigin’i satın aldı

eBay tarafından yapılan açıklamalarda, alanında üst sıralarda yer alan Manchester merkezli NFT pazar yeri KnownOrigin’in satın alındığı duyuruldu. Dev şirket, taraflar arasındaki anlaşmanın 22 Haziran günü itibariyle imzalanıp kapatıldığını da yaptığı açıklamalarda belirtti. Satın alım bedeli ile ilgili ise herhangi bir detay paylaşılmadı.

KnownOrigin, 2018 yılında Birleşik Krallık’ın Manchester şehrinde kurulmuş ve büyüyerek popüler bir NFT platformu hâline gelmişti. Ünlü pazar yeri, sanatçıların ve koleksiyonerlerin NFT oluşturmasına, satın almasına ve satmasına olanak tanıyordu. eBay de yaptığı açıklamalarda KnownOrigin’in tamamının satın alındığını ve platformun kurucularının dev şirkete katılacağını ifade etti.

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eBay CEO’su Jamie Ianonne da yaptığı açıklamalarda, bu satın alımın şirketin dijital varlıklar konusunda lider konumda bulunmasına katkı sağlayacağını belirtti ve KnownOrigin’in ekibinin onlara katılacak olmasını dört gözle beklediğini aktardı. Diğer yandan KnownOrigin’in kurucu ortaklarından David Moore da eBay’in deneyiminden ve erişiminden yararlanmak için doğru bir zamanda hamle yaptıklarını belirtti. Moore, bu ortaklığın NFT yaratıcıları ve koleksiyonerleri için yeni bir dalga yaratacağını da sözlerine ekledi.