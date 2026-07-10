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GTA 6'nın Kutulu Sürümü Türkiye'de Satışa Açıldı: İşte Fiyatı!

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GTA 6'nın merakla beklenen kutulu sürümleri an itibarıyla Türkiye'de satışa açıldı.

GTA 6'nın Kutulu Sürümü Türkiye'de Satışa Açıldı: İşte Fiyatı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Geçtiğimiz ay Rockstar Games'in GTA 6 ön siparişlerini başlatmasıyla birlikte oyunun kutulu sürümlerinde disk bulunmayacağını ve ön yükleme olanağı tanımak adına dijital kod ile geleceğini öğrenmiştik.

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Bugün ise beklenen gün geldi ve GTA 6'nın resmî kutulu sürümleri Vatan Bilgisayar üzerinden ön siparişe açıldı.

İçerikten Görseller

GTA 6'nın Kutulu Sürümü Türkiye'de Satışa Açıldı: İşte Fiyatı!
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GTA 6 kutulu sürüm fiyatı 4.499 TL

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Vatan Bilgisayar üzerinden PS5 ve Xbox Series X versiyonlarına ulaşabileceğiniz kutulu sürümler 4.499 TL fiyat etiketiyle satışa açıldı. Standart versiyon olarak gelen bu kutulu sürümler, PlayStation Store'daki 3.999 TL'lik fiyata kıyasla 500 TL daha pahalı.

Ayrıca yine satış sayfasında yazan bilgilerde kutu içeriğinde yalnızca dijital kod bulunacağı ve ön yükleme imkânı verileceği belirtilmiş. Bu da Rockstar Games'in açıkladığı gibi kutulu sürümlerin resmî çıkıştan 1 hafta önce yani 12 Kasım 2026'da çıkacağını doğruluyor. Umarız Vatan Bilgisayar da bu tarihte teslimatları gerçekleştirir.

Peki siz GTA 6'nın kutulu sürüm fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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