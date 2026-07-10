Temmuz 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: Liste Fiyatıyla Bayii Fiyatı Arasında Yüz Binlerce TL Fark Var!

Volkswagen’in Temmuz 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın güncel listesinde Taigo, T-Cross, Golf, Yeni T-Roc, Tiguan, Tayron, Passat, ID.4, ID.7, Golf GTI, Golf R ve Touareg modelleri yer alıyor. Taigo 2.165.000 TL’lik başlangıç fiyatıyla listenin en erişilebilir modeli oldu.

Volkswagen, Temmuz 2026 dönemi için geçerli olacak güncel sıfır otomobil fiyatlarını paylaştı. Açıklanan listede markanın kompakt hatchback, SUV, elektrikli ve performans odaklı modelleri bir arada yer alıyor. 2026 model yılı tarafında Taigo, T-Cross, Golf, Yeni T-Roc, Tiguan ve Tayron öne çıkıyor.

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Bu içerikte Volkswagen’in Temmuz 2026 güncel fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. Listede kampanyalı anahtar teslim fiyat bilgisi paylaşılmadığı için ilgili alanlar tablolarda “-” olarak gösterildi. İlk olarak markanın tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarına bakalım.

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Volkswagen fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı Taigo 2.165.000 TL - T-Cross 2.275.000 TL - Golf 2.258.000 TL - Yeni T-Roc 2.755.000 TL - Tiguan 3.402.000 TL - Tayron 3.667.000 TL - ID.4 3.126.150 TL - Passat 3.600.000 TL - ID.7 4.415.150 TL - Golf GTI 4.924.150 TL - Golf R 6.683.150 TL - Touareg 10.717.150 TL -

Taigo fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 TSI 95 PS Benzin Life, Manuel 2.165.000 TL - 1.0 TSI 116 PS Benzin Life, DSG 2.596.000 TL - 1.0 TSI 116 PS Benzin Style, DSG 2.927.000 TL - 1.0 TSI 116 PS Benzin R-Line, DSG 3.052.000 TL - 1.5 TSI 150 PS Benzin Style, DSG 3.114.000 TL - 1.5 TSI 150 PS Benzin R-Line, DSG 3.331.000 TL -

Taigo, Volkswagen’in coupe-SUV çizgisine sahip kompakt modellerinden biri olarak şehir içi kullanım ile yüksek gövde karakterini bir araya getiriyor. Manuel ve DSG şanzıman seçenekleriyle listelenen model, Temmuz 2026 döneminde geniş donanım yapısıyla ürün gamındaki yerini koruyor.

Taigo opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 19.310 TL İlgili versiyonlar Panoramik Açılır Cam Tavan 55.700 TL İlgili versiyonlar

T-Cross fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 TSI 116 PS Benzin Life, Manuel 2.275.000 TL - 1.0 TSI 116 PS Benzin Life, DSG 2.683.000 TL - 1.0 TSI 116 PS Benzin Style, DSG 2.842.000 TL - 1.0 TSI 116 PS Benzin R-Line, DSG 2.950.000 TL -

T-Cross, kompakt SUV sınıfında pratik ölçüler ve yüksek sürüş pozisyonunu bir arada sunan Volkswagen modellerinden biri. Temmuz 2026 listesinde 1.0 TSI benzinli motorla yer alan model, manuel başlangıç versiyonunun yanında DSG şanzımanlı donanım seçenekleriyle de listeleniyor.

T-Cross opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 18.220 TL İlgili versiyonlar

Golf fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 TSI 116 PS Benzin Impression, Manuel 2.258.000 TL - 1.5 eTSI 116 PS Benzin Life, DSG 2.829.000 TL - 1.5 eTSI 116 PS Benzin Style, DSG 3.191.000 TL - 1.5 eTSI 150 PS Benzin Style, DSG 3.393.000 TL - 1.5 eTSI 150 PS Benzin R-Line, DSG 3.618.000 TL -

Golf, Volkswagen’in kompakt hatchback sınıfındaki en bilinen modellerinden biri olmaya devam ediyor. Temmuz 2026 fiyat listesinde manuel şanzımanlı başlangıç seçeneğinin yanı sıra eTSI motorlu DSG versiyonlar da bulunuyor. Model, günlük kullanım ve aile ihtiyaçlarına yönelik dengeli yapısıyla konumlanıyor.

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Golf opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 21.520 TL İlgili versiyonlar Panoramik Açılır Cam Tavan 63.550 TL İlgili versiyonlar

Yeni T-Roc fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Life, DSG 2.755.000 TL - 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Style, DSG 3.312.000 TL - 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin R-Line, DSG 3.420.000 TL -

Yeni T-Roc, kompakt SUV sınıfında tasarım odaklı yapısıyla Volkswagen ürün gamında dikkat çeken modeller arasında yer alıyor. Temmuz 2026 listesinde 1.5 eTSI ACT motor ve DSG şanzıman kombinasyonuyla sunulan araç, Life, Style ve R-Line donanım seçenekleriyle listeleniyor.

Yeni T-Roc opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 18.990 TL İlgili versiyonlar Panoramik Açılır Cam Tavan 66.670 TL İlgili versiyonlar

Tiguan fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Life, DSG 3.402.000 TL - 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Elegance, DSG 4.374.000 TL - 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin R-Line, DSG 4.666.000 TL - 2.0 TDI SCR 193 PS Dizel Elegance, 4MOTION DSG 6.254.000 TL - 2.0 TDI SCR 193 PS Dizel R-Line, 4MOTION DSG 6.617.000 TL -

Tiguan, Volkswagen’in SUV ürün gamındaki en önemli modellerinden biri olarak geniş motor ve donanım seçenekleriyle listede yer alıyor. Benzinli eTSI seçeneklerin yanında 4MOTION çekiş sistemine sahip dizel versiyonlar da Temmuz 2026 fiyat listesinde bulunuyor.

Tiguan opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 20.910 TL İlgili versiyonlar Panoramik Açılır Cam Tavan 74.010 TL İlgili versiyonlar

Tayron fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Life, DSG 3.667.000 TL - 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Life 7 koltuklu, DSG 3.766.000 TL - 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Elegance, DSG 4.688.000 TL - 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Elegance 7 koltuklu, DSG 4.794.000 TL - 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin R-Line, DSG 5.003.000 TL - 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin R-Line 7 koltuklu, DSG 5.104.000 TL -

Tayron, Volkswagen’in SUV ailesinde daha geniş kullanım alanı arayanlara hitap eden modellerden biri olarak konumlanıyor. Temmuz 2026 fiyat listesinde 5 ve 7 koltuklu versiyonlarla sunulan araç, Life, Elegance ve R-Line donanım seçenekleriyle yer alıyor.

Tayron opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 20.960 TL İlgili versiyonlar Panoramik Açılır Cam Tavan 74.010 TL İlgili versiyonlar

ID.4 fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 125 kW 170 PS Elektrikli Pure, Otomatik 3.126.150 TL -

ID.4, Volkswagen’in tamamen elektrikli SUV modeli olarak ürün gamında farklı bir konuma sahip. Temmuz 2026 listesinde Pure donanımıyla yer alan araç, elektrikli kullanım ve SUV gövde yapısını bir arada arayan kullanıcılar için konumlandırılıyor.

ID.4 opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 44.300 TL Pure

Passat fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 eTSI 150 PS Benzin Impression, DSG 3.600.000 TL - 1.5 eTSI 150 PS Benzin Business, DSG 4.302.000 TL - 1.5 eTSI 150 PS Benzin Elegance, DSG 4.775.000 TL - 1.5 eTSI 150 PS Benzin R-Line, DSG 4.907.000 TL - 2.0 TDI SCR 193 PS Dizel Elegance, 4MOTION DSG 7.203.000 TL - 2.0 TSI 265 PS Benzin R-Line, 4MOTION DSG 7.244.000 TL - 2.0 TDI SCR 193 PS Dizel R-Line, 4MOTION DSG 7.375.000 TL -

Passat, Volkswagen’in geniş aile otomobili karakterini sürdüren modellerinden biri olarak listede yer alıyor. Temmuz 2026 fiyatlarında eTSI benzinli motor seçeneklerinin yanında dizel ve 4MOTION çekişli versiyonlar da bulunuyor. Variant gövde yapısı, modelin pratik kullanım tarafını destekliyor.

Passat opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 37.980 TL İlgili versiyonlar Panoramik Açılır Cam Tavan 74.350 TL İlgili versiyonlar

ID.7 fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 210 kW 286 PS Elektrikli Pro S, Otomatik 4.415.150 TL -

ID.7, Volkswagen’in tamamen elektrikli ürün gamında sedan karakterli yapısıyla öne çıkan modellerinden biri. Pro S donanımıyla listelenen model, elektrikli otomobil arayan ve daha geniş gövde yapısı isteyen kullanıcılar için konumlanan seçenekler arasında bulunuyor.

ID.7 opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 44.310 TL Pro S

Golf GTI fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 2.0 TSI 265 PS Benzin GTI, DSG 4.924.150 TL -

Golf GTI, Golf ailesinin performans odaklı versiyonu olarak daha dinamik sürüş karakteri arayan kullanıcılara hitap ediyor. Temmuz 2026 listesinde tek versiyonla yer alan model, GTI donanımı ve DSG şanzıman bilgisiyle fiyat listesinde konumlanıyor.

Golf GTI opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 36.590 TL GTI Panoramik Açılır Cam Tavan 60.180 TL GTI

Golf R fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 2.0 TSI 333 PS Benzin R, DSG 6.683.150 TL -

Golf R, Golf ürün gamının en performanslı seçeneklerinden biri olarak listede yer alıyor. 333 PS güç bilgisiyle açıklanan model, R donanımı ve DSG şanzıman kombinasyonuyla sunuluyor. Daha sportif karakter isteyen kullanıcılar için Golf ailesinin üst basamağını temsil ediyor.

Golf R opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 36.590 TL R Panoramik Açılır Cam Tavan 60.180 TL R

Touareg fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat V6 3.0 TDI SCR 286 PS Dizel Elegance, 4MOTION Tiptronik 10.717.150 TL - V6 3.0 TDI SCR 286 PS Dizel R-Line, 4MOTION Tiptronik 11.263.150 TL -

Touareg, Volkswagen’in üst sınıf SUV modeli olarak geniş gövde yapısı, dizel motoru ve 4MOTION çekiş sistemiyle listede yer alıyor. Temmuz 2026 fiyat listesinde Elegance ve R-Line donanım seçenekleri bulunan model, markanın SUV ürün gamındaki en üst seçeneklerden biri konumunda.

Touareg opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 56.790 TL İlgili versiyonlar

Kaynak: Volkswagen Türkiye