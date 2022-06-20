2011 yılında GittiGidiyor'u bünyesine katan eBay, köklü e-ticaret sitesinin faaliyetlerini durdurma kararı aldığını açıkladı. GittiGidiyor, 18 Temmuz'da son siparişlerini alacak..

Türkiye’nin en köklü e-ticaret şirketlerinden birisi olan GittiGidiyor, Mayıs 2011’de eBay’in şirketin %93’lük payını satın almasıyla dünya devi platformun çatısı altına girmişti. Bugüne kadar eBay bünyesinde hizmet veren GittiGidiyor’dan kötü bir haber geldi. eBay, paylaştığı duyuruda GittiGidiyor’un kapatılacağını duyurdu.

eBay tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre şirket, Türkiye iştirakı olan GittiGidiyor’u kapatma kararı aldı. Açıklamada GittiGidiyor’da hizmet veren satıcıların bugünden itibaren platforma yeni ilanlar veremeyeceği belirtildi. 18 Temmuz tarihi itibariyle ise alıcıların yeni satın alımlar yapamayacağı, yani platformdaki ticaretin tamamen sona ereceği paylaşıldı.

eBay tarafından paylaşılan açıklama:

“eBay bugün Türkiye'deki pazaryeri işletmesi GittiGidiyor'u kapatmak için adımlar atacağını duyurdu. eBay, 2011 yılında GittiGidiyor'un çoğunluk hissesini satın aldı ve işi bağımsız bir platform olarak yürüttü. eBay, küresel olarak ticari operasyonlarını düzenli olarak gözden geçirmektedir ve bu zor ama stratejik kararı pazarda süregelen rekabet dinamiklerine dayalı olarak almıştır.

eBay, platformdan geçişe yardımcı olmak için GittiGidiyor alıcıları ve satıcıları ile yakın bir şekilde çalışacak ve bugün daha sonra onlarla daha ayrıntılı bilgileri doğrudan paylaşacak. Bugünden itibaren satıcılar yeni ürün listeleyemeyecek ve 18 Temmuz'dan itibaren alıcılar yeni alım yapamayacak. Alıcılar ve satıcılar 5 Eylül 2022'ye kadar Hesabım sayfalarına erişebilecekler.

GittiGidiyor işinin kapatılmasının eBay'in 2. çeyrek veya tüm yıl sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmiyor. Referans olarak, GittiGidiyor, eBay'in 2022 yılının ilk çeyreği sonundaki konsolide aktif alıcı sayısına yaklaşık 4 milyon aktif alıcı katkıda bulunmuştur.”

eBay’in stratejik olduğunu belirttiği bu kararı sonrasında Türkiye’de bir defter daha kapanmış olacak. Dünya ticaret devi eBay de böylelikle Türkiye'den elini kolunu çekmiş olacak.