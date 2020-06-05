Economist Dergisinden Türkiye’nin COVID-19 Önlemlerine Övgü

Dünyanın en çok satan ekonomi dergilerinden Economist, Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele planından övgüyle bahsetti. Türkiye’nin salgını birçok ülkeden çok daha iyi idare ettiği belirten dergi, risk grubundaki kişilere uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının sonuç verdiğini yazdı.

ABD merkezli Economist dergisinin internet sitesinden yayınlanan yeni yazıda, Türkiye’nin COVID-19 salgını ile mücadele stratejisi mercek altına alındı. Türkiye’nin pandemi ile dünyadaki birçok ülkeden daha iyi mücadele ettiğinin belirtildiği yazıda, uygulanan politikaların işe yaradığı ve ölüm sayılarının diğer ülkelerin gerisinde olduğu ifade edildi.

Hükümetin, hafta sonları ve tatillerde sokağa çıkma yasağı uyguladığına dikkat çeken Economist, “Bu strateji işe yaramış görünüyor. Risk grubundakiler salgından büyük ölçüde kurtulurken, hastalığa yakalanan çalışma yaşındaki yetişkinlerin ise çoğu iyileşti. Ciddi sayıda vakanın bildirilmemiş olma olasılığına rağmen, yüksek vaka sayısına karşın ölü sayısı düşük kaldı” değerlendirmesini yaptı.

"Risk grubundaki kişilere uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları işe yaradı"

Yazıda ayrıca 1 Haziran'dan itibaren havayollarının bazı iç hat seferlerine yeniden başladığı; kafe, restoran, plajlar ve parkların açıldığı, ancak çocuklar ve yaşlıların, her hafta birkaç saatlik izin dışında yine evlerinden çıkamadığı belirtildi.

Mayıs ortasından beri günlük vaka sayısının bin civarında sabitlendiğine vurgu yapan dergide, “Bir önceki ay vaka sayısı 5000'in üzerindeydi. Bir günde kayıtlara geçen ölü sayısı en fazla 127 oldu. Türkiye, Fransa kadar test yaptı. Ölü sayısı İngiltere'dekinin onda biri” ifadeleri kullanıldı.

"COVID-19 vakalarının sayısı, sağlık sisteminin baş edemeyeceği bir noktaya hiç yaklaşmadı"

OECD ülkeleri arasında sadece Meksika ve Kolombiya'da 65 yaş üstü nüfusun oranının Türkiye'dekinden daha düşük olduğunun belirtildiği yazıda, ölü sayısının az olmasında demografik yapının da öneminin olduğuna değinildi. Dergi ayrıca Avrupa ve Amerika'nın aksine çok az sayıda Türk'ün bakımevlerinde yaşadığına dikkat çekti.

Yazıda, Türkiye’nin son yıllarda uluslararası havalimanları büyüklüğünde hastanelerden oluşan bir ağ kurduğu belirtilerek, “Bu hastanelerden sonuncusu 21 Mayıs'ta açıldı. Yaklaşık 2700 yataklı bu hastanenin kapasitesinin altıda biri yoğun bakım ünitelerinden oluşuyor. COVID-19 vakalarının sayısı, sağlık sisteminin baş edemeyeceği bir noktaya hiç yaklaşmadı. Tıbbi malzeme sıkıntısı hiç yaşanmadı” denildi.