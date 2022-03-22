Edirne'deki Evler, Ukraynalılara Daha Pahalıya Kiralanıyor

Edirneli ev sahipleri, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş sonrası Ukrayna’dan kaçıp Edirne’ye yerleşen Ukraynalılara evlerini %70’e varan zamlarla kiralamaya başladı. Edirneli vatandaşlar ve yetkililer duruma tepkili.

Rusya-Ukrayna krizinden sonra ülkelerini terk etmeye başlayan Ukraynalılar, Avrupa’nın dört bir yanına dağıldı ve tabii ki aralarından Türkiye’ye uğrayanlar da oldu. Ukraynalılar, Türkiye’nin en Batısındaki Edirne’ye göç etmeye başladılar ve o da ne? Tabii ki kira fiyatları çılgınlar gibi artmaya başladı.

Görünen o ki Edirne’deki ev sahipleri, evlerini Ukraynalılara Türk vatandaşlarından daha pahalıya kiralıyorlarmış. Öyle az miktarlarda bir artış da değil, Edirne’de kira fiyatları tam %70 artış göstermeye başladı.

Türklere 1.000-1.500 TL’ye kiralanan ev, Ukraynalılara 2.500-3.000 TL’ye kiralanıyor

Gazetecilere röportaj veren Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne başkanı Aytaç Feda, Edirne’deki Kaleiçi semtinde Türklere normalde 1.000-1.500 TL bandında kiralanan evlerin gelen Ukraynalılara 2.500-3.500 TL bandında kiralandığını belirtti ve duruma sitem etti:

“Halkımızdan ve emlakçı arkadaşlarımızdan dileğim Ukraynalı vatandaşlarda yarım komisyon almaları, kira konusunda yardımcı olmaları hatta imkanları varsa 1-2 ay kira almamaları. İnsanlık namına yardımcı olmaları konusunda rica ediyorum.”

Sadece yetkili kişiler değil, vatandaşlar da durumdan oldukça şikayetçi. Gazetecilere konuşan Gültekin Özcan isimli Edirneli bir vatandaş, duruma dair şu yorumlarda bulundu: “Savaştan kaçıp zor durumda buralara gelmişler, sığınmışlar. Bu insanlar burada bu evleri tutmak zorunda kaldılar diye bin liralık evleri 3 bin liraya onlara kiralamak insanlıkla bağdaşmayacak bir durum.” Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.