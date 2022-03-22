Edirne'deki Evler, Ukraynalılara Daha Pahalıya Kiralanıyor

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Türk Ev Sahipleri İş Başında: Edirne’ye Yerleşen Ukraynalılar %70 Zamlı Kiralarla Karşılaşıyor

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Edirneli ev sahipleri, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş sonrası Ukrayna’dan kaçıp Edirne’ye yerleşen Ukraynalılara evlerini %70’e varan zamlarla kiralamaya başladı. Edirneli vatandaşlar ve yetkililer duruma tepkili.

Rusya-Ukrayna krizinden sonra ülkelerini terk etmeye başlayan Ukraynalılar, Avrupa’nın dört bir yanına dağıldı ve tabii ki aralarından Türkiye’ye uğrayanlar da oldu. Ukraynalılar, Türkiye’nin en Batısındaki Edirne’ye göç etmeye başladılar ve o da ne? Tabii ki kira fiyatları çılgınlar gibi artmaya başladı.

Görünen o ki Edirne’deki ev sahipleri, evlerini Ukraynalılara Türk vatandaşlarından daha pahalıya kiralıyorlarmış. Öyle az miktarlarda bir artış da değil, Edirne’de kira fiyatları tam %70 artış göstermeye başladı.

Türklere 1.000-1.500 TL’ye kiralanan ev, Ukraynalılara 2.500-3.000 TL’ye kiralanıyor

edirne

Gazetecilere röportaj veren Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne başkanı Aytaç Feda, Edirne’deki Kaleiçi semtinde Türklere normalde 1.000-1.500 TL bandında kiralanan evlerin gelen Ukraynalılara 2.500-3.500 TL bandında kiralandığını belirtti ve duruma sitem etti:

“Halkımızdan ve emlakçı arkadaşlarımızdan dileğim Ukraynalı vatandaşlarda yarım komisyon almaları, kira konusunda yardımcı olmaları hatta imkanları varsa 1-2 ay kira almamaları. İnsanlık namına yardımcı olmaları konusunda rica ediyorum.”
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Sadece yetkili kişiler değil, vatandaşlar da durumdan oldukça şikayetçi. Gazetecilere konuşan Gültekin Özcan isimli Edirneli bir vatandaş, duruma dair şu yorumlarda bulundu: “Savaştan kaçıp zor durumda buralara gelmişler, sığınmışlar. Bu insanlar burada bu evleri tutmak zorunda kaldılar diye bin liralık evleri 3 bin liraya onlara kiralamak insanlıkla bağdaşmayacak bir durum.” Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak : https://t24.com.tr/haber/ukraynalilar-edirne-de-ev-kiralamaya-basladi-kira-fiyatlari-yuzde-70-artti,1022664
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