Savaş Nedeniyle Türkiye'ye Kaç Ukraynalı Geldiği Açıklandı

Katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna'dan Türkiye'ye kaç kişinin geldiğini açıkladı. Şu ana kadar Rusya'dan kaçarak ülkemize sığınan Ukraynalı sayısının, iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli sayısının yanında bir hiç olduğu söylenebilir.

Yaklaşık bir aydır devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, en çok da masum insanların hayatını sekteye uğrattı. Ukrayna'daki erkekler ile kadınların ciddi bir bölümü silah altına girip vatanını savunmaya çalışırken yaşlılar ile küçük çocuk sahibi Ukraynalılar da ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Şimdiyse İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bu konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Bir televizyon kanalının düzenlediği programa katılan Süleyman Soylu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkemize gelen Ukraynalıların sayısını açıkladı. Bakan Soylu'nun açıklamalarına göre son bir ayda Türkiye'ye gelen Ukraynalı sayısı, 58 bin olarak kayıtlara geçti. Süleyman Soylu, bunun 30 bin kadarının kara yolu aracılığı ile 900 kadarının ise hava yolu aracılığıyla ile üçüncü taraf ülkelerden geldiğini duyurdu.

51 tır dolusu malzeme gönderildi

Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamalara göre Türkiye, Ukrayna'daki savaş ile ilgili tüm tedbirleri almış durumda. Bu bağlamda; AFAD'ın çadır kurduğundan bahseden Süleyman Soylu, 51 tır dolusu malzemenin de Ukrayna'ya gönderildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin açıklamalarında Avrupa'ya da sert çıktı. "Mülteci" kavramının Avrupa için göz renginden ibaret olduğunu söyleyen Süleyman Soylu, Türkiye'nin Ukrayna meselesine bakışının Orta Doğu ile aynı olduğunu söyledi. Bu arada, merak edenler için açıklayalım: Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre Türkiye'ye gelen Suriyeli mülteci sayısı 3 milyon 750 bin...