10 Kasım 1975'te SS Edmund Fitzgerald, Büyük Göller'in sularında aniden radarlardan kayboldu. Peki ama başına ne gelmiş olabilir?

Bu devasa SS Edmund Fitzgerald gemisi, 1 hafta boyunca gözlerden uzak kalsa da bulunduğunda arkasında çözülemeyen bir gizem bıraktı.

1958'de suya indirilen bu dev, 26.000 ton taşıma kapasitesi ve 222 metre uzunluğuyla döneminin en büyüklerinden biriydi.

Gemi, Zug Adası'na doğru yola çıkarken başına geleceklerden habersizdi.

Arthur M. Anderson gemisi ile olası fırtınalardan sığınmak amacıyla Ontario kıyılarına doğru ilerlediler ancak beklenmedik bir kış fırtınasıyla karşı karşıya kaldılar.

Fırtına, her iki gemi için de zorlu koşullar yarattı. Edmund Fitzgerald, birkaç havalandırma kapağını kaybettiğini ve su aldığını bildirdi.

Durumları iyice kötüleşirken güvenlikleri için Whitefish Körfezi'ne doğru yöneldiler fakat oraya varamadan Edmund Fitzgerald'ın son mesajı geldi ve ardından tamamen radarlardan kayboldu...

Arama çalışmaları başladığında sadece enkaz bulundu, mürettebat ise ortada yoktu.

Bu trajik olay, geminin batışına dair çeşitli teorilerin ortaya atılmasına neden oldu. Kimileri geminin yüksek dalgalarla boğuşurken harici bir cisimle çarpıştığını, kimileri ise yapısal bir arızadan dolayı su aldığını düşünüyor.

Ancak en yaygın teori; fırtına sırasında 3 dev dalga tarafından sarsılmasının, geminin sonunu getirdiği yönünde.

Bu "3 kız kardeş" teorisi, birbirini takip eden büyük dalgaların, geminin güvertesinden suyun çekilmesine izin vermeden üzerine çullandığını ve sonuçta geminin batışına yol açtığını öne sürüyor.

Gemiyle ilgili tüm bu spekülasyonlara rağmen gerçek ne olursa olsun, SS Edmund Fitzgerald'ın hikâyesi Büyük Göller'in tarihinde hüzünlü bir not olarak kalacak.

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