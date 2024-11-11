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''Bu içerik 11.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
İşte Efsane 11.11 İndirimleri kapsamında öne çıkan bazı fırsatlar ve kategoriler:
- Bilgisayar ve Ekipmanlarında Sepette %5 İndirim
- Laptoplarda Sepette %5 İndirim
- Monitörlerde Sepette %5 Net İndirim
- Intel işlemcili laptoplarda %5 Net Sepet İndirimine Ek INTEL1000 Kodu ile 1000 TL ve INTEL500 Kodu ile 500 TL İndirim
- Giyilebilir Teknoloji Ürünlerinde 1000 TL'ye Varan Kupon Kupon Fırsatı
- Seçili Cep Telefonlarında 1000 TL ye Varan Kupon Fırsatı
- Oyunculara özel bilgisayar ve ekipmanlarında sepette %5 indirim
- Yazıcılarda Sepette %5 Net İndirim
- Klavye & Mouse'larda Sepette %5 Net İndirim
- Bileşen Ürünlerinde Sepette %5 Net İndirim
- Ağ modem ürünlerinde Sepette %5 Net İndirim
- Kulaklıklarda Sepette %5 Net İndirim
- HP Ürünlerinde sepette %5 net indirim
- MSI Ürünlerinde %5 Net İndirim
- LENOVO Ürünlerinde sepette %5 net indirim
Sevebileceğinizi düşündüğümüz bazı indirimli ürünler ise şöyle:
Lenovo LOQ Bilgisayar
Fiyat: Sepette 31.349,05 TL
Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Casper Excalibur E65H.121F-BV50X-0FC Intel Core i3 12100F 16GB 500GB SSD RTX3050 Freedos Masaüstü Bilgisayar
Fiyat: Sepette 20.614,05 TL
Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Acer Aspire 5 I5-12450H Bilgisayar
Fiyat: Sepette 15.499,00 TL
Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Samsung LC27R500FHPXUF 27” CR50 4 ms 60 Hz Full HD HDMI Kavisli Monitör
Fiyat: Sepette 3.409,55 TL
Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Apple Watch Series 10
Fiyat: Sepette 19.709,00 TL
Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Logitech 920-008094 G213 Prodigy RGB Oyuncu Klavyesi
Fiyat: Sepette 1.538,04 TL
Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
HP Laser MFP 137FNW Wi-Fi Faks, Fotokopi, Tarayıcı, Lazer Yazıcı
Fiyat: 8.750,00 TL
Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Logitech G G305 LIGHTSPEED 12.000 DPI Kablosuz Oyuncu Mouse
Fiyat: Sepette 1.330,02 TL
Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Logitech G G335 Kablolu Oyuncu Kulaklığı
Fiyat: Sepette 2.593,49 TL
Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Apple iPhone 15
Fiyat: Sepette 51.749,60 TL
Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
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