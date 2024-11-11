Yılda Bir Kez Gelen Efsane 11.11 İndirimleri Başladı! İşte Kaçırmamanız Gereken Fırsatlar

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Herkesin heyecanla beklediği Hepsiburada Efsane 11 İndirimleri başladı! Biz de yılda bir kez gelen bu fırsatı kaçırmamanız için öne çıkan kategorileri ve ürünleri derledik.

Teknolojiden modaya, ev dekorasyonundan kişisel bakıma kadar binlerce üründe büyük indirimler ve cazip ödeme seçenekleri Hepsiburada’da sizleri bekliyor.

İhtiyaçlarınıza en uygun ürünleri kaçırılmayacak fiyatlarla almak ve tüm indirimlerden yararlanmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Şimdiden iyi alışverişler dileriz!

''Bu içerik 11.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İşte Efsane 11.11 İndirimleri kapsamında öne çıkan bazı fırsatlar ve kategoriler:

Sevebileceğinizi düşündüğümüz bazı indirimli ürünler ise şöyle:

Lenovo LOQ Bilgisayar

Lenovo LOQ Bilgisayar

Fiyat: Sepette 31.349,05 TL

Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Casper Excalibur E65H.121F-BV50X-0FC Intel Core i3 12100F 16GB 500GB SSD RTX3050 Freedos Masaüstü Bilgisayar

Casper Excalibur E65H.121F-BV50X-0FC Intel Core i3 12100F 16GB 500GB SSD RTX3050 Freedos Masaüstü Bilgisayar

Fiyat: Sepette 20.614,05 TL

Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Acer Aspire 5 I5-12450H Bilgisayar

Acer Aspire 5 I5-12450H Bilgisayar

Fiyat: Sepette 15.499,00 TL​

Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung LC27R500FHPXUF 27” CR50 4 ms 60 Hz Full HD HDMI Kavisli Monitör

Samsung LC27R500FHPXUF 27” CR50 4 ms 60 Hz Full HD HDMI Kavisli Monitör

Fiyat: Sepette 3.409,55 TL

Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Apple Watch Series 10 

Apple Watch Series 10

Fiyat: Sepette 19.709,00 TL

Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Logitech 920-008094 G213 Prodigy RGB Oyuncu Klavyesi

Logitech 920-008094 G213 Prodigy RGB Oyuncu Klavyesi

Fiyat: Sepette 1.538,04 TL

Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

HP Laser MFP 137FNW Wi-Fi Faks, Fotokopi, Tarayıcı, Lazer Yazıcı 

HP Laser MFP 137FNW Wi-Fi Faks, Fotokopi, Tarayıcı, Lazer Yazıcı 

Fiyat: 8.750,00 TL

Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Logitech G G305 LIGHTSPEED 12.000 DPI Kablosuz Oyuncu Mouse

Logitech G G305 LIGHTSPEED 12.000 DPI Kablosuz Oyuncu Mouse

Fiyat: Sepette 1.330,02 TL

Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Logitech G G335 Kablolu Oyuncu Kulaklığı

Logitech G G335 Kablolu Oyuncu Kulaklığı

Fiyat: Sepette 2.593,49 TL

Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Apple iPhone 15

Apple iPhone 15

Fiyat: Sepette 51.749,60 TL

Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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