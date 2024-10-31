Hepsiburada'da Efsane Marka Günleri 1 Kasım’da başlıyor. Bu büyük Kasım indirimlerinde hangi markaların indirime girdiğini merak ediyorsanız içeriğimize geçelim.

Yarın başlayacak olan Efsane Marka Günleri’nde, elektronikten giyime, ev eşyalarından kişisel bakıma kadar birçok kategoride yer alan seçkin markaların indirimli fiyatları yüzünüzü güldürecek!

Apple’dan Samsung’a, Lenovo’dan Logitech’e kadar birçok markada devam edecek olan fırsatların tamamını görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Şimdiden iyi alışverişler dileriz!

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Heyecanla beklenen Kasım ayı indirimleri yarın başlıyor! İhtiyaçlarınızı uygun fiyatlara karşılamak istiyorsanız bu fırsatları kaçırmayın deriz. İşte bu kampanya kapsamında öne çıkan markalardan bazıları:

İndirimlerden yararlanmak için Hepsiburada uygulamasını indirmeyi, bildirimleri aktif hale getirmeyi ve Premium üyeliğe geçmeyi unutmayın. İndirimler kapsamındaki bütün markaları görmek için buraya tıklayabilirsiniz. İyi alışverişler dileriz!

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