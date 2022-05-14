Çocukluğumuzun Vazgeçilmezi Olan 25 Efsane Abur Cubur

Zaman yolculuğu için kemerlerinizi bağlayın! Gördüğünüzde içinizi ısıtacak, renkli ambalajlarıyla ve nefis lezzetleriyle hafızalarımıza kazınmış nostaljik abur cuburları sizlerle buluşturuyoruz.

Ne sulu göz yüzümüzü ekşitebiliyor şimdilerde ne de elma şekerinin tadı aynı! Birkaçı marketlerde yeniden satılmaya başlasa da çocukken yediğimiz o abur cuburların tadını hiçbirinden alamayacağımızı biliyoruz. Abur cuburları bahane ederek çocukluğumuzu özlüyoruz aslında. O yıllardaki coşkuyu, hevesi, dostluğu ve birliği.

Gözyaşlarınızı silmek için peçeteleriniz hazırsa sizler için hazırladığımız nostaljik abur cubur turuna başlayabiliriz. Yazıyı okuduktan sonra yapar mıyız meybuzuna bir maç?

1. Fotoğrafıyla bile yüzümüzü ekşitmeyi başaran, bir nesli ağlatabilen sakız: Sulu Göz

2. Öksürük krizlerimizin sebebiydi, yerken konuşabilmek büyük başarıydı: Leblebi Tozu

3. Çektikçe uzayan, ağız dolusu sakız: Metre Sakız

4. Para çikolata erimeden ambalajı açmayı başarabilen var mıydı?

5. Gönülleri yumuşacık yaparken dişçiden de randevu aldıran yumuşak şeker: Yumiyum

6. “Önce hüplet, sonra gümlet!” reklam repliğiyle: Capri-Sun

7. Fotoğrafı görünce “çıt çıt pıt pıt” gibi sesler duyabilirsiniz: Patlayan Şeker

8. Bir gün son fıstıklı Tombi’lerimizi yedik ve bunu kimse fark etmedi…

9. Ucunu ısırarak açtığımız için önce naylon tadını aldığımız ekonomik dondurma: Meybuz

10. Para üstüyle alınabilecek ucuz ama koca yürekli çikolata: Cino

11. Kutuyu açarken yaşanılan heyecan ve içinden çıkmasını beklediğimiz hesap makinesi hayalleri: Toybox

12. Bumbo’dan gelen buram buram portakal kokusunu siz de alıyor musunuz?

13. Seven sevdiğine Şıpsevdi versin!

14. Bir nesle peyniri sevdiren en lezzetli turuncu: Turuncu Cheetos

15. Araba tutkunlarının, kağıtlarından koleksiyon yaptığı sakız: Turbo Sakız

16. Mahalle futbolunun emektar hakemi: Düdüklü Şeker

17. Başladığınızda kendimizi durduramadığımız, çocukken ilaç süsü verdiğimiz şeker: Pop Tip

18. Asla tek tek yemediğimiz, avuç dolusu lezzet: Mino

19. Yediğimizi söylemesek de dilimizin kırmızılığından kendimizi ele verdiğimiz şeker: Horoz Şeker

20. İlginç karikatürleriyle ve tiplemeleriyle çocukluğumuzun eğlenceli cikleti: Tipitip

21. “Elvan içelim, bir oh diyelim!” reklam repliği hafızalardan çıkmayan, yeri doldurulamamış lezzet: Elvan Gazoz

22. Renkli ambalajlarıyla gönülleri fetheden, dibini yerken plastiğine dişlerimizi geçirdiğimiz çikolata: Şemsiye Çikolata

23. Renkler paylaşılırken arabozan efsanevi sakız: Cicoz Sakız

24. Şekerli krakerlerin babası, bizlerin “Aydede”si!

25. Dışındaki boyadan dolayı annelerimizden gizli yediğimiz fantastik lezzet: Elma Şekeri

Bu liste uzayıp gider… Unuttuğumuz, ekleyemediğimiz abur cuburlar için mikrofon sizde. Siz çocukluğunuzdaki abur cuburların hangilerini hatırlıyorsunuz?