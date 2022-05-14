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  • Çocukluğumuzun Vazgeçilmezi Olan 25 Efsane Abur Cubur

Bir Zamanlar Mahalle Bakkallarından Harçlıklarımızla Aldığımız 25 Efsane Abur Cubur

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Zaman yolculuğu için kemerlerinizi bağlayın! Gördüğünüzde içinizi ısıtacak, renkli ambalajlarıyla ve nefis lezzetleriyle hafızalarımıza kazınmış nostaljik abur cuburları sizlerle buluşturuyoruz.

Ne sulu göz yüzümüzü ekşitebiliyor şimdilerde ne de elma şekerinin tadı aynı! Birkaçı marketlerde yeniden satılmaya başlasa da çocukken yediğimiz o abur cuburların tadını hiçbirinden alamayacağımızı biliyoruz. Abur cuburları bahane ederek çocukluğumuzu özlüyoruz aslında. O yıllardaki coşkuyu, hevesi, dostluğu ve birliği.

Gözyaşlarınızı silmek için peçeteleriniz hazırsa sizler için hazırladığımız nostaljik abur cubur turuna başlayabiliriz. Yazıyı okuduktan sonra yapar mıyız meybuzuna bir maç?

1. Fotoğrafıyla bile yüzümüzü ekşitmeyi başaran, bir nesli ağlatabilen sakız: Sulu Göz

sulu_goz

2. Öksürük krizlerimizin sebebiydi, yerken konuşabilmek büyük başarıydı: Leblebi Tozu

leblebi_tozu

3. Çektikçe uzayan, ağız dolusu sakız: Metre Sakız

metre_sakiz

4. Para çikolata erimeden ambalajı açmayı başarabilen var mıydı?

para_cikolata

5. Gönülleri yumuşacık yaparken dişçiden de randevu aldıran yumuşak şeker: Yumiyum

yumiyum

6. “Önce hüplet, sonra gümlet!” reklam repliğiyle: Capri-Sun

capri_sun

7. Fotoğrafı görünce “çıt çıt pıt pıt” gibi sesler duyabilirsiniz: Patlayan Şeker

patlayan_seker

8. Bir gün son fıstıklı Tombi’lerimizi yedik ve bunu kimse fark etmedi…

tombi

9. Ucunu ısırarak açtığımız için önce naylon tadını aldığımız ekonomik dondurma: Meybuz

meybuz

10. Para üstüyle alınabilecek ucuz ama koca yürekli çikolata: Cino

cino

11. Kutuyu açarken yaşanılan heyecan ve içinden çıkmasını beklediğimiz hesap makinesi hayalleri: Toybox

toybox

12. Bumbo’dan gelen buram buram portakal kokusunu siz de alıyor musunuz?

bumbo

13. Seven sevdiğine Şıpsevdi versin!

sıpsevdi

14. Bir nesle peyniri sevdiren en lezzetli turuncu: Turuncu Cheetos

turuncu_cheetos

15. Araba tutkunlarının, kağıtlarından koleksiyon yaptığı sakız: Turbo Sakız

turbo

16. Mahalle futbolunun emektar hakemi: Düdüklü Şeker

düdüklü_seker

17. Başladığınızda kendimizi durduramadığımız, çocukken ilaç süsü verdiğimiz şeker: Pop Tip

pop_tip

18. Asla tek tek yemediğimiz, avuç dolusu lezzet: Mino

mino

19. Yediğimizi söylemesek de dilimizin kırmızılığından kendimizi ele verdiğimiz şeker: Horoz Şeker

horoz_seker

20. İlginç karikatürleriyle ve tiplemeleriyle çocukluğumuzun eğlenceli cikleti: Tipitip

tipitip

21. “Elvan içelim, bir oh diyelim!” reklam repliği hafızalardan çıkmayan, yeri doldurulamamış lezzet: Elvan Gazoz

elvan_gazoz

22. Renkli ambalajlarıyla gönülleri fetheden, dibini yerken plastiğine dişlerimizi geçirdiğimiz çikolata: Şemsiye Çikolata

semsiye_cikolata

23. Renkler paylaşılırken arabozan efsanevi sakız: Cicoz Sakız

cicoz_sakiz

24. Şekerli krakerlerin babası, bizlerin “Aydede”si!

aydede_bisküvi

25. Dışındaki boyadan dolayı annelerimizden gizli yediğimiz fantastik lezzet: Elma Şekeri

elma_sekeri

Bu liste uzayıp gider… Unuttuğumuz, ekleyemediğimiz abur cuburlar için mikrofon sizde. Siz çocukluğunuzdaki abur cuburların hangilerini hatırlıyorsunuz?
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