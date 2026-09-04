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Efsane İlk PlayStation'ın LEGO'su Geliyor: İşte Yeni Setin Fiyatı ve Çıkış Tarihi!

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PlayStation ve LEGO ortaklığıyla tasarlanan 1.911 parçalık yeni PlayStation seti duyuruldu.

Efsane İlk PlayStation'ın LEGO'su Geliyor: İşte Yeni Setin Fiyatı ve Çıkış Tarihi!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

PlayStation’ın 30 yılı aşkın oyun mirasını ve toplulukla paylaşılan unutulmaz anları kutlamak amacıyla PlayStation ve LEGO Group güçlerini birleştirdi.

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State of Play etkinliğinde ilk kez görücüye çıkarılan yeni LEGO PlayStation seti, efsanevi orijinal konsolu ve ikonik oyun kolunu LEGO parçalarıyla yeniden inşa etme fırsatı sunuyor.

İçerikten Görseller

Efsane İlk PlayStation'ın LEGO'su Geliyor: İşte Yeni Setin Fiyatı ve Çıkış Tarihi!
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1.911 parçaya sahip

Birebir ölçeğe yakın (yaklaşık 26 cm genişliğinde) ve 1.911 parçadan oluşan bu özel set, orijinal PlayStation tasarımının detaylarını gerçeğe uygun şekilde yansıtıyor. PlayStation ve LEGO tasarımcılarının ortaklığıyla hazırlanan modelde, çalışan güç ve açma tuşu mekanizmaları ile konsola takılabilen bir oyun kolu yer alıyor.

Set, orijinal PlayStation ile hayatımıza giren iki efsane oyuna, Ape Escape ve Gran Turismo’ya gönderme yapan özel dioramalar içeriyor. Ayrıca bu dioramalar isteğe göre özelleştirilerek konsoldan bağımsız bir şekilde de sergilenebiliyor.

LEGO PlayStation fiyatı ve çıkış tarihi

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Tüm dünyadaki koleksiyoncular ve oyunseverler için hazırlanan LEGO PlayStation seti, Ekim ayı başında satışa sunulacak.

  • Çıkış Tarihi: 1 Ekim 2026 itibarıyla direct.playstation.com üzerinden ve LEGO Insiders üyeleri için ön erişimle, 4 Ekim 2026’dan itibaren ise tüm LEGO mağazalarında erişilebilir olacak.
  • Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 179,99 USD / 159,99 EUR / 139,99 GBP / 27.980 JPY olarak belirlendi.
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