Efsane İlk PlayStation'ın LEGO'su Geliyor: İşte Yeni Setin Fiyatı ve Çıkış Tarihi!

PlayStation ve LEGO ortaklığıyla tasarlanan 1.911 parçalık yeni PlayStation seti duyuruldu.

PlayStation’ın 30 yılı aşkın oyun mirasını ve toplulukla paylaşılan unutulmaz anları kutlamak amacıyla PlayStation ve LEGO Group güçlerini birleştirdi.

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State of Play etkinliğinde ilk kez görücüye çıkarılan yeni LEGO PlayStation seti, efsanevi orijinal konsolu ve ikonik oyun kolunu LEGO parçalarıyla yeniden inşa etme fırsatı sunuyor.

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1.911 parçaya sahip

Birebir ölçeğe yakın (yaklaşık 26 cm genişliğinde) ve 1.911 parçadan oluşan bu özel set, orijinal PlayStation tasarımının detaylarını gerçeğe uygun şekilde yansıtıyor. PlayStation ve LEGO tasarımcılarının ortaklığıyla hazırlanan modelde, çalışan güç ve açma tuşu mekanizmaları ile konsola takılabilen bir oyun kolu yer alıyor.

Set, orijinal PlayStation ile hayatımıza giren iki efsane oyuna, Ape Escape ve Gran Turismo’ya gönderme yapan özel dioramalar içeriyor. Ayrıca bu dioramalar isteğe göre özelleştirilerek konsoldan bağımsız bir şekilde de sergilenebiliyor.

LEGO PlayStation fiyatı ve çıkış tarihi

Tüm dünyadaki koleksiyoncular ve oyunseverler için hazırlanan LEGO PlayStation seti, Ekim ayı başında satışa sunulacak.