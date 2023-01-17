Muğla açıklarındaki Santorini Adası'nın tabanında yeni bir magma tabakası tespit edildi. Bu tabakada birikmeye devam eden magmanın, önümüzdeki 150 yıl içerisinde büyük bir patlamaya sebep olabileceği ifade edildi. Kolumbus, en son 1650'li yıllarda patlamıştı...

Ege Denizi açıklarından dikkat çeken bir haber geldi. Yunanistan'a bağlı olan ve her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Muğla'nın deniz komşusu Santorini Adası'nın yaklaşık 7 kilometre altında bulunan Kolumbus Yanardağı ile ilgili araştırmalar yapan bilim insanları, yanardağda bugüne kadar bilinmeyen bir magma tabakası tespit edildiğini bildirdiler.

Yapılan araştırma, Kolumbus'un yeni magma tabakasının sürekli olarak büyüdüğünü ortaya çıkardı. Bu şu anlama geliyor: Tabaka belirli bir süre sonra büyük bir volkan patlamasına neden olabilir. Dahası bilim insanları, bu olasılığın önümüzdeki 150 yıl içerisinde gerçekleşebileceğini ifade ediyorlar.

Patlamanın ölümcül sonuçları olabilir

Santorini'nin altında yatmakta olan Kolumbus, dünyanın en aktif denizaltı volkanlarından bir tanesi olarak biliniyor. En son 1650'li yıllarda patlayan volkan, adaya büyük zarar vermiş ve en az 70 kişinin ölümüne neden olmuştu. Volkanın takip edilmesi gerektiğini söyleyen bilim insanları, bir patlama durumunda can kayıplarının daha da büyük olabileceğini düşünüyorlar.

Geochemistry, Geophysics, Geosystems isimli dergide 22 Ekim 2022'de yayımlanan ancak gündeme yeni düşen araştırma, çarpıcı detaylar içeriyor. Yapılan ölçümlere göre Kolumbus, 1650'de patladıktan sonra 4 milyon metreküp magma biriktirdi. Bunun yaklaşık üçte birlik bölümü ise tespit edilen yeni tabakada bulunuyor. Uzmanlar, biriken magmanın 150 yıl içerisinde 2 milyon metreküpe ulaşacağını, bunun da 1650'lerdeki patlamaya neden olan ile aynı miktar olduğunu ifade ediyorlar.

Santorini, aslında bir volkan patlaması sonucunda meydana gelmiş bir adaydı!

Üstelik sadece Santorini değil, bu adanın çevresinde bulunan Aspronisi, Nea Kameni, Thera ve Palea gibi adalar da volkan patlamaları neticesinde meydana gelmiştir. Ayrıca 2012'de yapılan araştırmalar, denizin altında yeni bir volkanın oluştuğu sonucuna da ulaşılmasını sağlamıştı.

Kısa süre önce dünyanın en büyük volkanı olan Mauna Loa patlamıştı

Hatırlayanlarınız olacaktır; bundan daha birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, dünyanın en büyük yanardağı olarak bilinen Manua Loa'nın patladığını bildirmiştik. Neyse ki o patlama, çok büyük bir soruna yol açmamıştı.

Peki Türkiye'de bir volkan patlama ihtimalinin tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu biliyor muydunuz?