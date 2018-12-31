Bitcoin, blok zinciri teknolojisini dünyaya tanıtan tarihin ilk ve tüm zamanların en değerli kripto para birimi. 2000’e yakın sayıda kripto paranın bulunduğu küresel piyasaların tahtında yer alan Bitcoin’in değeri, diğer kripto paraları da etkiliyor. En azından bugüne kadar hep böyle oldu. Peki Bitcoin 0 dolara düşerse neler olur?

Kripto paralar hakkında olumsuz düşünen insanlar bile, bu piyasanın ve yeni nesil finansal teknolojilerin geleceğini merak ediyorlar. En azından Bitcoin’in tüm kripto para piyasasındaki yönlendirici gücünü düşünürsek, insanların ona karşı sahip oldukları özel ilgiyi de anlarız.

Ocak 2018’deki yükselişiyle 20.000 dolar barajını zorlayan Bitcoin, yıl içerisinde çalkantılı bir süreç geçirdi, Kasım 2018’e geldiğimizde değeri 3200 dolara kadar geriledi. Bu da “ya sıfıra düşerse!” endişesini beraberinde getirdi. Çünkü Bitcoin haricinde, piyasadaki payı kararlı hale gelen, yüzlerce alternatif (Ethereum, Ripple ve yüzlercesi) kripto para birimi var.

Endişelerin haklı olduğunu kanıtlayan küçük, ancak önemli bir bilgi:

Ocak 2018’de tüm kripto paraların toplam piyasa hacmi 835 milyar dolara çıktığında Bitcoin’in tek başına piyasa hacmi yaklaşık 300 milyar dolardı. 2018’in son gününde, toplam piyasa hacmi 130 milyar dolarken, Bitcoin tek başına bu hacmin 67 milyar dolarını karşılıyordu. Bir başka deyişle Bitcoin’in kripto para piyasalarındaki payı, yılın başından bu yana %50’in üzerine çıktı.

Peki Bitcoin tükense, sıfıra düşse bile diğer kripto paralar yaşayacaklar mı?

Evet, yaşayacaklar.

Piyasalarda işlem gören Bitcoin dahil neredeyse tüm kripto paraları birer ağaç olarak düşünün. Küçük de olsa, tabelasında “Kripto Para Ormanı” yazan sanal bir milli parkın içerisindesiniz. Ağaçlar, ne kadar sularsanız o kadar büyüyüp, o kadar çok meyve veriyorlar. Eğer sulanmazlarsa çürüyüp yok olma riskleri var, tıpkı gerçekte de olduğu gibi.

Bitcoin bu sanal ormandaki en büyük ağaç. Ele aldığımız ihtimal ise onun susuz kalıp günün birinde ölecek olması. Şimdi şöyle düşünün: Eğer bir ormandaki en büyük ağaç ölürse, orman yok olur mu? Hayır, diğer ağaçlar onun yerini alırlar. Doğa böyle işler, kripto paralar da. Örnek hikayemizdeki “su” ise yatırımcıların sisteme aktardıkları paradır. İnsanlar sadece o ormanın sağladığı oksijenden değil, pek çok şeyinden faydalanırlar.

Bitcoin’in yok olduğu bir senaryoda, ğoğu piyasa analisti ve uzmana göre Ethereum ve Ripple gibi birimler, ormanın yeni efendisi olacaklar. Dünya ekonomik tarihine baktığınızda, en büyük ağacın sürekli değiştiğini görürsünüz.

Peki Bitcoin'in durumu neden bu kadar çok merak ediliyor?

Bitcoin, kısa da olsa ömrü ve boyutuyla binlerce yıldır yaşayan anıt ağaçlara benziyor. Anıt ağaçların ziyaretçi sayısı, her zaman onu sulayan kişilerden daha fazla olur. Bir milli parka gider, en yaşlı ağacı görür, fotoğrafını çeker, yüzeysel olarak ne olduğunu bilirsiniz. Bu süre zarfında diğer ağaçlar büyümeye devam eder, ancak onları sulayan kişilerden başkası ziyaret etmez. Bugün Bitcoin’in başına gelen de bu.

Bitcoin nasıl 0 dolara kadar düşer?

Tüm yatırımcıların bir anda Bitcoin ekosistemini terk etmeleri gerekir, tüm madencilerin sistemlerini kapatmaları gerekir ki bu imkansıza yakın bir ihtimaldir. Eğer o ağacı kökten kesmek isterseniz, dünyadaki internetin fişini çekmelisiniz. Bu acımasızlığın bedelini sadece Bitcoin değil, günümüzde tüm dünya, tüm insanlık öder. Kısaca, en acımasız ihtimalde bile Bitcoin’in 0 (sıfır) dolara düşmesi imkansıza yakındır.

Eğer olur da Bitcoin yatırımcıları sistemden çıkarlarsa, etkileri kripto para piyasalarının ötesine geçer. Şu sıralarda evinizi bile Bitcoin ile satın almak mümkün. Bir anda Türk lirasının tedavülden kalkması durumunda neler yaşardık bir düşünün... Bitcoin bir anda sıfırlanırsa, aklınıza gelenlerin küresel çapta gerçekleşeceğini söyleyebiliriz.

Böyle bir ortamda yatırımcıların yeni hedefi alternatif olarak görülen, toplam piyasa hacimleri Bitcoin’e yakın olan kripto paralar olacaktır.

Öyle ya da böyle, Bitcoin birgün yok olacaksa, bu aniden değil zamanla olacak. Yerini yeni ağaçlara, yeni kripto para birimlerine bırakacak. Bu süre zarfında ona bağlı olarak yaşayan canlılar (yeni nesil teknolojiler) çeşitlenecek, bilimsel temeller atılacak, belki de yeni bir ekonomik düzen oluşacak.

Tanınmış ekonomistlerin Bitcoin’i saf dışı bırakmaları:

Warren Buffett, dünya ekonomisinin gelmiş geçmiş en güçlü yatırımcılarından birisi. Kendisi Bitcoin’in kumardan başka bir şey olmadığını söylüyor. Ona göre Bitcoin ile kâr elde etmek için sadece yatırımcılara ihtiyaç duymamız, Bitcoin’i kısıtlıyor. Peki ya sadece yatırım değil, cebimizdeki para gibi bir değişim aracı olursa? Buffett'ın haklılık payı var, ancak sadece Bitcoin için konuşuyor, söyledikleri bazı diğer kripto paralar için geçerli değil. Belki de Bitcoin'in yerini alacak en stabil kripto parayı henüz görmedik bile...

Artık biliyoruz ki Bitcoin’in temellerini attığı kripto para piyasaları hala “deneme-yanılma” aşamasında, Bitcoin ise bu deneyin ilk ve en popüler aracı konumunda. Ayrıca Bitcoin gibi değerli bir kripto paranın çöküşü büyük yatırımlara kapıyı kapatır. Bugün çoğunun adını iyi bildiğimiz şirketlerin yatırımları da çöker. Güncel değeriyle 67 milyar dolar olan Bitcoin yok olursa, belki yüzlerce milyar dolarlık gedik açılır. Kimse bu gediğe yuvarlanmak istemez.

Bitcoin 0 dolara düşerse gelecek vadeden pek çok yeni nesil teknoloji yatırımı, yani Bitcoin adındaki o ağacın üzerinde yaşayan canlılar da tehdit altına girerler. Kendilerine yeni bir konak ağaç bulamayan o canlıların büyük bir kısmı ölür. Yani yenilikçi işlere sermaye aktarmak güçleşir, blok zinciri tabanlı teknolojilerin gelişimi yavaşlar. Defalarca kez kriz yaşatıp, milyonlarca insanı aç bırakan küresel ekonomik sisteme karşı “devrim” olarak nitelendirilen blok zinciriyle, kimse böyle bir etki yaşanmasını istemez.

Ağaçlar kadar üzerlerinde yaşayan, ormandaki ekosisteme bağlı olan canlılar da değerlidirler.