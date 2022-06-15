Eğlenceli Melodilerinin Ardında Hüzün Barındıran 10 Şarkı

Bazı şarkılar vardır. Dinlediğinizde çok keyif verir. Hatta oynayasınız bile gelebilir. Bu şarkıların sözlerine odaklandığınızda ise size bambaşka bir şey anlatmak istediğini anlarsınız. Bugün sizlere eğlenceli gibi görünen, ancak içerisinde hüzün barındıran şarkıları listeleyeceğiz.

Şarkıların iki ruhu vardır. Bu ruhun biri enstrümanlar aracılığıyla aktarılırken diğer ruh ise sözlerle karşımıza çıkar. Genelde ikiz gibi ilerleyen bu ruhlar, bazı durumlarda birbirinden ayrılabiliyor. Ancak bazen eğlenceli görülen şarkılara öylesine ustaca sözler yazılır ki aslında bir acıyı, bir üzüntüyü anlatırlar.

Bugün sizlere mutlu gibi görünse de aslında içerisinde hüzün barındıran şarkıları listeleyeceğiz. Türkçe ve yabancı karışık olan bu şarkılar içten içe bize çok şey anlatmak istiyor. Hadi gelin listemize daha yakından bakalım.

Sözleriyle çok içimizden bir hikaye anlatan: Barış Manço - Bugün Bayram

"Elimizde taze kır çiçekleri

Üzmeyelim bugün annemizi"

Ülkemizin gördüğü en büyük sanatçılardan biri olan olan Barış Manço, bizlere efsane şarkılar bıraktı. Bu şarkılarda sevinci ve hüznü aynı anda yaşatan Barış abimiz, Bugün Bayram şarkısıyla bayramın sevinçli yanının içindeki hüznü bizlere aktarmıştı. Her ne kadar eğlenceli bir şarkıymış gibi gözükse de aslında bir babanın annelerini kaybetmiş çocuklarını bayram günü mezarlığa götürmesini anlatıyor.

Sözleriyle saatlerce düşündürtecek: Özdemir Erdoğan - Gurbet

"Söyleyin memleketten bir haber mi var?

Yoksa yarin gözyaşları mı bu yağmurlar?"

Eğer yaşınız belirli bir seviyedeyse bu şarkının notaları size Kemal Sunal'ı ve Çöpçüler Kralı'nı hatırlatacaktır. Ülkemizin gördüğü en büyük sanatçılardan biri olan Özdemir Erdoğan'ın sazından ve kaleminden dökülen bu satırlar, sadece ülkemizde değil dünyada da sevilerek dinleniyor. Duman'ın cover yaptığı bu şarkı, içindeki hüznü çok ince bir şekilde anlatıyor.

Aysel Gürel'in öldükten sonra ortaya çıkan şarkısı: Tarkan - Sevdanın Son Vuruşu

"Yüreğimde zincirler kırılıyor duydun mu

Nefes nefes bu gece sevdanın son vuruşu"

Sevdanın Son Vuruşu, gerek kendi içinde gerekse de yapılış şekliyle çok özel bir şarkı. Uzun bir dönem herkesin dilinden düşmeyen bu eğlenceli şarkı, sözleriyle diğer pop şarkılardan farklı olduğunu hissettiriyordu. Aysel Gürel'in kaleminden çıkan bu sözler, Gürel'in ölümünün ardından evine taşınan kiracılar tarafından bulunup Tarkan'a ulaştırıldı. Aysel Gürel'in kızı Mehtap Ar'ın açıklamasına göre Aysel Gürel'in evindeki sözler sayfalar dolusuydu ve adeta çuvallara koyularak boşaltılmıştı. Sevdanın Son Vuruşu ise kalorifer peteğinin arkasına sıkışarak Tarkan'a ulaşmıştı.

Dileklerin sayıldığı: Juanes - A Dios Le Pido

"Annemin vefat etmemesini

Babamın beni hatırlamasını

Tanrıdan istiyorum"

Herkesin bir dönem dinlediği keyif verici Latince şarkı, müziğinin aksine sözleriyle derinden etkiliyor. Tanrıya olan isteklerin yer aldığı şarkının sözlerinin çevirisine baktığınızda A Dios Le Pido'nun aslında bambaşka bir şey anlattığını göreceksiniz.

Bize bir şeyler anlatmak isteyen Barış abimizin efsanelerinden: Barış Manço - Anlıyorsun Değil mi?

"Zaman akmıyor sanki, saatler durmuş bugün

Sonsuz yalnızlığımda bir tek sen varsın bugün"

Daha ilk notadan hangi şarkı olduğunu anlayabileceğimiz "Anlıyorsun Değil mi?", içinizde dans etme isteği uyandıracak bir müziğe sahip. Sözlere baktığımızda ise tamamen içten gelen bir sitem olduğunu görüyoruz.

Aslında gerçek bir şeyi anlatan: Aşık Mahzuni Şerif - Dom Dom Kurşunu

"Bir avcı vurdu beni

Bin avcı beni yedi"

İbrahim Tatlıses'le özdeşleşen Dom Dom Kurşunu, gerek klibiyle gerekse de coverlarıyla çok konuşulan bir şarkı. Hatta bu şarkıyla karşımıza "İbolipa" gibi bir şarkı dahi çıktı. Biz işin özüne dönersek "Dom Dom Kurşunu" her zaman müzik bakımından eğlenceli bir şarkıydı. Türkiye'nin gördüğü son ozanlardan biri olan Aşık Mahzuni Şerif tarafından söz ve müziği yazılan Dom Dom Kurşunu, aslında Aşık Mahzuni Şerif'in ölen arkadaşı için yazdığı bir şarkıydı.

Keşke hep çocuk kalsaydık dedirtecek: Yeni Türkü - Telli Telli

"Yenik düşüyor her şey zamana

Biz büyüdük ve kirlendi dünya"

Yeni Türkü, ürettiği müziklerle her zaman ayrı bir noktadaydı. "Telli Telli" şarkısı da sizi rahatlatan bir müziğe sahip. Bu rahatlığın devamında ise sizi düşüncelere sokacak sözlere sahip.

Bir babanın değerini gösteren: Stromae - Papaoutai

"Neredesin baba, neredesin?

Neredesin baba, neredesin?"

Bir dönem eğlence merkezlerinin vazgeçilmez müziği olan Stromae'nin Paapaoutai şarkısı, içerisinde özlem barındıran şarkılardan. Her ne kadar clublarda dinleniyor olsa da aslında şarkının yarısında babasının nerede olduğunu soran bir adamın şarkısı bu. Bir daha bu şarkıya denk geldiğinizde farklı bir bakış açısıyla yaklaşmanızı öneriyorum.

Kara toprağa yazılmış bir şarkı: Barış Manço - Gönül Ferman Dinlemiyor

"Geri ver, geri ver, kara toprak ver yarimi

Bir sabah ansızın elimden aldığın gibi"

Bu listenin yıldızı olan Barış Manço, bizlere unutulmaz şarkılar bıraktı. Bu şarkılardan biri de "Gönül Ferman Dinlemiyor" şarkısı. Barış abimiz bu şarkıda bizlere, sevdiği ölen insanın acısını anlatıyor. Kara topraktan yarini geri isteyen Barış abimiz, bunu doğrudan gözümüze vurmak yerine hareketli bir müzik eşliğinde aktarıyor.

Üzgün ama güçlü bir şarkı: Gloria Survive - I Will Survive

"Arkanı dön ve git

Çünkü istenmiyorsun burada artık"

Bu şarkıyı ülkemizde Ajda Pekkan'ın sesinden tanıyorsunuz, ancak aslında dünya genelinde popüler olan I Will Survive eğlenceli bir şarkıymış gibi görünse de güçlü kalmaya çalışan bir insanın hikayesini anlatıyor.