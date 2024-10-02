Ekim ayında Xbox Game Pass'e eklenecek altı oyun belli oldu. MLB: The Show 24, Sifu ve Call of Duty Black Ops 6 gibi oyunlar geliyor.

Xbox Game Pass'e bu ay eklenecek olan altı oyun belli oldu.

Xbox oyun kütüphanesi her ay yeni oyunlarla zenginleşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Xbox Tokyo Game Show 2024'te Game Pass'e dört yeni oyun eklendiği duyurulmuştu. Ekim ayı da beraberinde altı oyunla birlikte geldi.

İşte eklenen yeni oyunları listesi:

MLB: The Show 24

Özellikle ABD ve Japonya'da popüler olan beyzbol oyunu Xbox Game Pass'e geldi.

Open Roads

Bir sonbahar günü aile sırlarını keşfetmek için yola çıktığımız sevimli bir bulmaca oyunu olan Open Roads da Game Pass ile oynanabilecek.

Sifu

Kung Fu ile düşmanlarımızı dize getirdiğimiz bu aksiyon oyunu bir intikam hikâyesi anlatıyor.

Mad Streets

Mad Streets, çizgi film şiddeti içeren komik, vahşi ve eğlenceli bir parti oyunu.

Inscryption

Desteler kurup düşmanlarımızı alt etmeye çalıştığımız bu rogue-like oyun bulmacaları ve psikolojik korkuyu bir araya getiriyor.

Call of Duty Black Ops 6

Hem tek oyunculu hem de çok oyunculu moduyla çok beklenen Call of Duty Black Ops 6 da Xbox Game Pass ile birlikte ücretsiz oynanabilecek.