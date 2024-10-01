Oyun fiyatlarının uçuşa geçmesiyle birçok oyunsever, aylık belli bir fiyat karşılığında yüzlerce oyuna erişim sunan abonelik sistemlerine yöneliyordu. PlayStation Plus da bunlardan biriydi. Bu sistem, özellikle de PS oyunlarının son zamanlarda gelen dev zamların ardından oyunları 3 bin TL’lere gelmesiyle konsol sahipleri için oldukça mantıklı bir tercih hâline geldi.
Biz de bu içeriğimizde PlayStation Plus’ta yer alan en iyi oyunlardan bazılarını derledik. Aşağıda gördüğünüz oyunlar, Extra ve Deluxe aboneliğine sunulan Oyun Kataloğu’nu içeriyor. Essential’a aylık olarak geldiği için o abonelikten bu oyunlara erişemiyorsunuz.
Red Dead Redemption 2
- Platform: PS4
- Normal fiyatı: 2.299 TL
- Türü: Üçüncü şahıs nişancı, açık dünya, macera
Tarihin en iyi oyunları arasında gösterilen Rockstar imzalı Red Dead Redemption 2'yi PS Plus aboneliğiyle deneyimleyebilrsiniz. Bilmeyenler için bu yapımda 1899'ların Amerika'sına gidiyoruz ve Arthur Morgan isimli bir karakteri kontrol ediyoruz.
The Last of Us Part 1
- Platform: 2.799 TL
- Normal fiyatı: PS5
- Türü: Üçüncü şahıs nişancı, macera, post-apokaliptik
En ikonik PlayStation oyunlarından olan The Last of Us'ın PS5 için yenilenmiş versiyonu geçtiğimiz günlerde PS Plus kataloğuna eklendi. Eğer hâlâ oynamadıysanız ve bir PS Plus aboneliğine sahipseniz kesinlikle bu oyunu oynayın. Yapımda, mantarla nedeniyle oluşan zombi kıyameti sonrasında Ellie ve Joel'in maceralarını deneyimliyoruz.
Ghost of Tsushima Yönetmenin Sürümü
- Platform: 699 TL
- Normal fiyatı: PS5, PS4
- Türü: Aksiyon, açık dünya, macera
Bir başka PlayStation efsanesi oyun Ghost of Tsushima bizi 1200'lü yıllar Japonya'sına götürüyor ve Moğol istilası sırasında Jin Sakai isimli bir samurayın yaşadıklarını deneyimlememizi sağlıyor.
The Witcher 3: Wild Hunt
- Platform: 699 TL
- Normal fiyatı: PS5, PS4
- Türü: RPG, Açık dünya, Fantezi
CD Projekt imzalı en başarılı yapımlardan olan The Witcher 3: Wild Hunt'ta Rivialı Geralt'ın rolüne bürünüyoruz ve onun hikâyesini deneyimliyoruz.
Marvel's Spider-Man: Miles Morales
- Platform: PS5, PS4
- Normal fiyatı: 459 TL
- Türü: Açık dünya, süper kahraman, aksiyon
Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Insomniac'ın ilk Spider-Man oyunu ila ikinci oyunu arasında geçen kısa bir yapım. Kısa olmasına rağmen çok iyi bir deneyim oluğunu söyleyebiliriz. Oyunda karlı New York'a giderek Peter'ın yokluğunda Miles'ın Örümcek Adam olmayı öğrenişini ve şehri koruması konu ediniliyor.
God of War
- Platform: PS4
- Normal fiyatı: 699 TL
- Türü: Aksiyon, macera, fantezi
Son yılların en başarılı serilerinden biri şüphesiz God of War. 2018'de çıkan ve yılın ödülü de dahil birçok ödül alan yapımda Kratos ve Atreus'un maceraları anlatılıyor.
Bloodborne
Fromsoftware'ın çok sevilen oyunu Bloodborne da PS Plus Extra ve Deluxe aboneleri tarafından erişilebilir durumda. Yapım, biz halkı korkunç bir hastalık kapan Yharnam isimli gotik esintileri taşıyan bir şehre götürüyor. Burada bir avcıyı kontrol ediyoruz.
- Platform: PS4
- Normal fiyatı: 699 TL
- Türü: Hayatta Kalma, RPG, aksiyon
Resident Evil 2
- Platform: PS5, PS4
- Normal fiyatı: 1.399 TL
- Türü: Korku, hayatta kalma, üçüncü şahıs nişancı
Dünyanın en popüler korku serilerinden olan Resident Evil'ın ikonik 2. oyununun remake'i PS Plus Oyun Kataloğu'ndan erişilebilir durumda. Oyunda polis Leon S. Kennedy ile üniversite öğrencisi Claire Redfield'ın yaşadıklarını deneyimliyoruz.
Returnal
- Platform: PS5
- Normal fiyatı: 619 TL
- Türü: Aksiyon, rogue-like, uzay
Bu ödüllü yapımda Selene isimli karakterin hikâyesi konu ediniliyor. Baş karakterimiz, şekil değiştiren bir dünyaya zorunlu iniş yapıyor, burada öldükçe yeniden dirildiği bir döngü içine giriyor. Eğer PS5'iniz varsa DualSense'in özelliklerini en iyi deneyimleyebileceğiniz oyunlardan biri.
Death Stranding Director's Cut
- Platform: PS5
- Normal fiyatı: 2099 TL
- Türü: Açık dünya, post apokaliptik
Efsane oyun yönetmeni Hideo Kojima'nın imzasını taşıyan bu oyunda Sam Bridges isimli bir karakterler insanlığa umut sağlamayı amaçlıyoruz.
UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
- Platform: PS5
- Normal fiyatı: 1.249 TL
- Türü: Aksiyon, üçüncü şahıs nişancı
Naughty Dog'un çok sevilen Uncharted serisine dahil olan bu yapımda geçmişleriyle yüzleşip kendi miraslarını inşa eden Nathan Drake ve Chloe Frazer'la oynuyoruz.
PS Plus'ta diğer öne çıkan oyunlar
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- DOOM Eternal
- Detroit Become Human
- Far Cry 6
- Control
- Assassin's Creed Valhalla & Assassin's Creed Odyssey
- Demon's Souls
- Kena: Bridge of Spirits
- Dave the Diver
- Final Fantasy VII Remake
- Dead Space Remake
PS Plus ücretleri ne kadar?
|Paket
|Aylık fiyatı
|Yıllık fiyat
|Essential
|175 TL
|1400 TL
|Extra
|260 TL
|2340 TL
|Deluxe
|305 TL
|2740 TL
PS Plus abonelikleri neler sunuyor?
Essential
- Aylık oyunlar
- Çevrim içi çok oyunculu oyunlar
- Özel indirimler
- Bulut depolama alanı
- Paylaşımlı oyun
- PS Plus koleksiyonu
Extra
- Aylık oyunlar
- Çevrim içi çok oyunculu oyunlar
- Özel indirimler
- Bulut depolama alanı
- Paylaşımlı oyun
- PS Plus koleksiyonu
- Oyun kataloğu
- Ubisoft+ Klasikleri
Deluxe
- Aylık oyunlar
- Çevrim içi çok oyunculu oyunlar
- Özel indirimler
- Bulut depolama alanı
- Paylaşımlı oyun
- PS Plus koleksiyonu
- Oyun kataloğu
- Ubisoft+ klasikleri
- Klasikler Kataloğu
- Oyun deneme sürümleri