PlayStation Plus Extra ve Deluxe aboneliğiyle sunulan Oyun Kataloğu'ndaki en iyi oyunlara bakıyoruz.

Oyun fiyatlarının uçuşa geçmesiyle birçok oyunsever, aylık belli bir fiyat karşılığında yüzlerce oyuna erişim sunan abonelik sistemlerine yöneliyordu. PlayStation Plus da bunlardan biriydi. Bu sistem, özellikle de PS oyunlarının son zamanlarda gelen dev zamların ardından oyunları 3 bin TL’lere gelmesiyle konsol sahipleri için oldukça mantıklı bir tercih hâline geldi.

Biz de bu içeriğimizde PlayStation Plus’ta yer alan en iyi oyunlardan bazılarını derledik. Aşağıda gördüğünüz oyunlar, Extra ve Deluxe aboneliğine sunulan Oyun Kataloğu’nu içeriyor. Essential’a aylık olarak geldiği için o abonelikten bu oyunlara erişemiyorsunuz.

NOT: PS4 oyunlarını geriye uyumluluk sayesinde PS5 konsolunuzdan da oynayabilirsiniz.

Red Dead Redemption 2

Platform : PS4

: PS4 Normal fiyatı: 2.299 TL

2.299 TL Türü: Üçüncü şahıs nişancı, açık dünya, macera

Tarihin en iyi oyunları arasında gösterilen Rockstar imzalı Red Dead Redemption 2'yi PS Plus aboneliğiyle deneyimleyebilrsiniz. Bilmeyenler için bu yapımda 1899'ların Amerika'sına gidiyoruz ve Arthur Morgan isimli bir karakteri kontrol ediyoruz.

The Last of Us Part 1

Platform : 2.799 TL

: 2.799 TL Normal fiyatı: PS5

PS5 Türü: Üçüncü şahıs nişancı, macera, post-apokaliptik

En ikonik PlayStation oyunlarından olan The Last of Us'ın PS5 için yenilenmiş versiyonu geçtiğimiz günlerde PS Plus kataloğuna eklendi. Eğer hâlâ oynamadıysanız ve bir PS Plus aboneliğine sahipseniz kesinlikle bu oyunu oynayın. Yapımda, mantarla nedeniyle oluşan zombi kıyameti sonrasında Ellie ve Joel'in maceralarını deneyimliyoruz.

Ghost of Tsushima Yönetmenin Sürümü

Platform : 699 TL

: 699 TL Normal fiyatı: PS5, PS4

PS5, PS4 Türü: Aksiyon, açık dünya, macera

Bir başka PlayStation efsanesi oyun Ghost of Tsushima bizi 1200'lü yıllar Japonya'sına götürüyor ve Moğol istilası sırasında Jin Sakai isimli bir samurayın yaşadıklarını deneyimlememizi sağlıyor.

The Witcher 3: Wild Hunt

Platform : 699 TL

: 699 TL Normal fiyatı: PS5, PS4

PS5, PS4 Türü: RPG, Açık dünya, Fantezi

CD Projekt imzalı en başarılı yapımlardan olan The Witcher 3: Wild Hunt'ta Rivialı Geralt'ın rolüne bürünüyoruz ve onun hikâyesini deneyimliyoruz.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Platform : PS5, PS4

: PS5, PS4 Normal fiyatı: 459 TL

459 TL Türü: Açık dünya, süper kahraman, aksiyon

Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Insomniac'ın ilk Spider-Man oyunu ila ikinci oyunu arasında geçen kısa bir yapım. Kısa olmasına rağmen çok iyi bir deneyim oluğunu söyleyebiliriz. Oyunda karlı New York'a giderek Peter'ın yokluğunda Miles'ın Örümcek Adam olmayı öğrenişini ve şehri koruması konu ediniliyor.

God of War

Platform : PS4

: PS4 Normal fiyatı: 699 TL

699 TL Türü: Aksiyon, macera, fantezi

Son yılların en başarılı serilerinden biri şüphesiz God of War. 2018'de çıkan ve yılın ödülü de dahil birçok ödül alan yapımda Kratos ve Atreus'un maceraları anlatılıyor.

Bloodborne

Fromsoftware'ın çok sevilen oyunu Bloodborne da PS Plus Extra ve Deluxe aboneleri tarafından erişilebilir durumda. Yapım, biz halkı korkunç bir hastalık kapan Yharnam isimli gotik esintileri taşıyan bir şehre götürüyor. Burada bir avcıyı kontrol ediyoruz.

Platform : PS4

: PS4 Normal fiyatı: 699 TL

699 TL Türü: Hayatta Kalma, RPG, aksiyon

Resident Evil 2

Platform: PS5, PS4

PS5, PS4 Normal fiyatı: 1.399 TL

1.399 TL Türü: Korku, hayatta kalma, üçüncü şahıs nişancı

Dünyanın en popüler korku serilerinden olan Resident Evil'ın ikonik 2. oyununun remake'i PS Plus Oyun Kataloğu'ndan erişilebilir durumda. Oyunda polis Leon S. Kennedy ile üniversite öğrencisi Claire Redfield'ın yaşadıklarını deneyimliyoruz.

Returnal

Platform: PS5

PS5 Normal fiyatı: 619 TL

619 TL Türü: Aksiyon, rogue-like, uzay

Bu ödüllü yapımda Selene isimli karakterin hikâyesi konu ediniliyor. Baş karakterimiz, şekil değiştiren bir dünyaya zorunlu iniş yapıyor, burada öldükçe yeniden dirildiği bir döngü içine giriyor. Eğer PS5'iniz varsa DualSense'in özelliklerini en iyi deneyimleyebileceğiniz oyunlardan biri.

Death Stranding Director's Cut

Platform: PS5

PS5 Normal fiyatı: 2099 TL

2099 TL Türü: Açık dünya, post apokaliptik

Efsane oyun yönetmeni Hideo Kojima'nın imzasını taşıyan bu oyunda Sam Bridges isimli bir karakterler insanlığa umut sağlamayı amaçlıyoruz.

UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu

Platform: PS5

PS5 Normal fiyatı: 1.249 TL

1.249 TL Türü: Aksiyon, üçüncü şahıs nişancı

Naughty Dog'un çok sevilen Uncharted serisine dahil olan bu yapımda geçmişleriyle yüzleşip kendi miraslarını inşa eden Nathan Drake ve Chloe Frazer'la oynuyoruz.

PS Plus'ta diğer öne çıkan oyunlar

Ratchet & Clank: Rift Apart

DOOM Eternal

Detroit Become Human

Far Cry 6

Control

Assassin's Creed Valhalla & Assassin's Creed Odyssey

Demon's Souls

Kena: Bridge of Spirits

Dave the Diver

Final Fantasy VII Remake

Dead Space Remake

PS Plus ücretleri ne kadar?

Paket Aylık fiyatı Yıllık fiyat Essential 175 TL 1400 TL Extra 260 TL 2340 TL Deluxe 305 TL 2740 TL

PS Plus abonelikleri neler sunuyor?

Essential

Aylık oyunlar

Çevrim içi çok oyunculu oyunlar

Özel indirimler

Bulut depolama alanı

Paylaşımlı oyun

PS Plus koleksiyonu

Extra

Aylık oyunlar

Çevrim içi çok oyunculu oyunlar

Özel indirimler

Bulut depolama alanı

Paylaşımlı oyun

PS Plus koleksiyonu

Oyun kataloğu

Ubisoft+ Klasikleri

Deluxe