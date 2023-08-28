Halk TV'nin yeniden değerleme oranı haberini yanlış anlayan sosyal medyadaki sözde haber sayfaları, ekim ayında trafik cezaları ve telefon kayıt ücretlerine zam geleceği yönde paylaşımlar yaptı. Ancak ortada ekim ayında karşılaşacağımız böyle bir zam bulunmuyor...

Daha önce sosyal medyadaki anonim haber sayfalarının haberleri tamamen çarpıtarak yaydığına çok kez şahit olmuştuk. Bugün bir benzeri daha gerçekleşti ve sosyal medya kullanıcıları zam tedirginliği yaşadı. Bugünkü meselemiz, sosyal medyada gündem olan "Ekim ayında telefon kayıt ücreti 30 bin TL, en yüksek MTV 126 bin TL, pasaport harcı 8 bin 167 TL olacak" iddiası. Gelin sosyal medyanın gündemine oturan olayı aydınlığa kavuşturalım.

Her yıl ekim ayı geldiğinde, "Yeniden Değerleme Oranı" terimini duymaya başlıyoruz. Bu terim, en basit anlatımı ile 2023 yılındaki 100 TL'nin, 2024 yılında kaç TL'ye denk geleceğini anlatıyor. Yani aslında bu değer, gerçek enflasyonu gösteriyor. Bugünse Halk TV'de konuyla ilgili bir haber yayınlandı. Bu haberde güncel veriler doğrultusunda yeniden değerleme oranı hesabı yapılıyor, gelecek yıl itibarıyla en iyi ihtimalde yüzde 50'lik zamların yolda olduğu söyleniyordu. Gelişmeyi yanlış anlayan sözde haber sayfaları ise tahmini olarak sunulan bu değer kesinmiş ve ekim ayı itibarıyla yürürlüğe girecekmiş gibi paylaşımlarda bulunmaya başladı. Aslında haber hesapları, birbirlerinden gördükleri bu paylaşımları aslına bakmadan kopyalayıp paylaştı desek daha doğru olur.

Halk TV'nin hesabı, güncel verilere göre doğru; ama kesin değil...

Yeniden Değerleme Oranı hesaplanırken, Yurtiçi Üretici Fiyatları Genel Endeksi’ne (Yİ-ÜFE) bakılıyor. Bir önceki yıl ile yapılan kıyaslama sonucunda, ortaya çıkan değer bize zam olarak geri dönüyor. İşte Halk TV, güncel verileri aldıktan sonra eylül ve ekimi de sıfır kabul edip bir hesap yaptı. Bu hesaba göre yeniden değerleme oranı yüzde 50 olacak, yani her türlü resmi ödeme kalemine yüzde 50 zam gelecek. Dolayısıyla 2024 itibarıyla telefon IMEI ücreti 30 bin TL, 10 yıllık pasaport harçları ise 9 bin TL bandına çıkacak. Tabi MTV ve trafik cezası gibi diğer kalemler de yüzde 50 zamlanacak.

Haber sayfaları ise bu gelişmeyi verirken büyük bir hata yaptı. Zamlar, sanki ekim ayında gelecekmiş gibi lanse edildi. Oysa ki böyle bir şey söz konusu değil. Hükümetin açıkladığı yeniden değerleme oranı, Ocak 2024 itibarıyla uygulamaya konulacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kararname ile yeniden değerleme oranında indirim yapma hakkına da sahip. Dolayısı ile şu anda ne zam oranı belli ne de ekim ayı itibarıyla yürürlüğe girecek.

Bazı haber kaynaklarının paylaşımları:

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