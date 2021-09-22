2021 yılında teknolojinin belki de en sevilmeyen yanı kablolar. Şanslıyız ki son zamanlarda kablosuz teknolojilerin gelişmesiyle özellikle oyuncular için önemli olan gecikmeler de hissedilmeyecek kadar azaldı.

Artık kablolu ve kablosuz ekipmanlar arasında fiyatlar haricinde fark kalmadı denecek kadar az. Bu sebeple herhangi bir satın alma işleminde harcadığımız her kuruşun değeri yüksek.

Biz de bu yazımızda gibi kablosuz kulaklıklara daha uygun fiyatlı alternatif olan EKSA E910 üzerinden kablosuz oyuncu kulaklığı alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsedeceğiz.

Tasarım ve konfor

Kulaklığın kulağa hitap ettiği kadar göze de hitap etmesi gerekiyor tabii ki. Bu sebeple hoşunuza giden ışıklı mışıklı RGB, tercihinize göre agresif keskin hatlar satın alırken kesinlikle bir kriter olabilir. Tasarımını sevmediğiniz kulaklığı kullanmayı da sevmeyeceksiniz.

Öncelikle oyuncu kulaklığımızın tasarımı oldukça göz alıcı. Uzaktan baktığınızda oyuncu kulaklığı olduğunu anlayabiliyorsunuz. RGB aydınlatmaya sahip değil ama kırmızı LED ışıklar kesinlikle dikkat çekici. Mikrofon içeri gizlenebiliyor. Bu oldukça hoşuma gitti, mikrofonun gereksiz zamanlarda elinin yoluna çıkmasını sevmeyenler için ideal. Yuvarlak kulak pedleri kulağınızı tamamen sarıyor ve doğal bir gürültü engelleyici oluyor. Dışarıdan gelen sesleri yeterli şekilde kesebiliyor. Kulak süngerlerinin yapısı çok rahat, kullanılan akıllı köpük sayesinde kulağınıza göre şekilleniyor ve uzun kullanımda rahatsız etmiyor fakat biraz terletebiliyor.

Kulaklık alırken dikkat edilmesi gereken konu kesinlikle rahatlığı. Piyasada dikdörtgen şekillerde, yuvarlak şekillerde, büyüklü küçüklü birçok oyuncu kulaklığı bulunmakta. Seçimlerinizde size en rahat gelen her zaman güzel bir başlangıç olacaktır.

Kulakların olduğu kadar kafanızın da rahat etmesi gerekiyor ve bu kulaklığın kafa bandı çok rahat. Güçlü bir şekilde kafanıza oturuyor, kafanızı çevirdiğinizde veya salladığınızda kulaklığınızı yerden toplamazsınız.

Arkasında sol ele göre konumlandırılmış ses seviyesi ayarı, şarj durumunu gösteren bir LED, mikrofon açma/kapama ve güç butonları bulunuyor, bu güç butonuyla aynı zamanda 7.1 Surround ve Stereo ses modları arasında geçiş yapılabiliyor. Bunların hemen altındaysa Type-C bir şarj yuvası bulunmakta. Kulaklığın en beğendiğim özelliklerinden biri kesinlikle Type-C girişi desteklemesi. Şarj kablosunu ters takmak artık tarihte kaldı. Aynı zamanda son çıkan çoğu teknolojik ürünle de uyumlu.

Teknik özellikler

50 mm sürücüye sahip kulaklığın en önemli ve rakiplerinden ayıran özelliği kablosuz bağlantıyı 5.8 GHz frekans üzerinden kurması. Piyasadaki çoğu kulaklıklar klasik Wi-Fi frekansları olan 2.4 veya 5 GHz üzerinden bağlantı kuruyor. Peki bu ne demek? Wi-Fi sinyallerinin çakışması sebebiyle bağlantıda kopma, gecikme veya atlama gibi sorunlar yaşanmıyor. O yüzden çok fazla Wi-Fi sinyalleriyle içli dışlıysanız birçok kulaklık bundan olumsuz etkilenecektir. Aynı zamanda bu kulaklık, 5G’nin de üstündeki frekans ile çok daha düşük gecikme sürelerine erişebiliyor.

Sanal 7.1 Surround desteği oyunlarda olmazsa olmaz. Düşmanların ve oyunun seslerini 3 boyutlu bir şekilde duymanız sizi bir adım öne geçirecektir. Uzaklık-yakınlık ve alt-üst ilişkisi 7.1 Surround destekleyen kulaklıkların en büyük artısı denilebilir.

Mikrofonuna gelecek olursak, çevresel gürültü engelleme özelliği sayesinde ortam seslerini almadan rahatlıkla konuşabilirsiniz. Bu özellik driver üzerinden kapatılıp açılabiliyor. Ortam seslerini filtrelemek çok güzel fakat gürültü engelleyiciden geçen ses biraz boğuklaşabiliyor.

Kulaklık, Microsoft geliştirmelerini destekliyor böylece ses yüksekliğini rahat bir şekilde artırabiliyorsunuz, odanızla kalibre edebiliyorsunuz ve isteğinize göre bass boost açabiliyorsunuz.

Derin bass seviyorsanız memnun kalacaksınız. Her ne kadar bass sesler müzik dinlerken keyifli bir ortam sağlasa da ben oyunlarda daha tiz sesleri duymayı önemsiyorum. İndirdiğimiz driver yardımıyla oldukça geniş bir ekolayzır düzenlemesine ulaşabiliyoruz. Kendi zevkinize en uygun olan şekli bulduğunuzda rahatça oyununuzu oynayabilirsiniz.

Tabii ki driver kurmadan tak çalıştır şekilde de kullanabiliyorsunuz fakat 7.1 Surround özelliğinden vazgeçmeniz gerekiyor. Benim için kulaklığın eksiklerden biri şarj seviyesini görememek oldu fakat deneyimlerime göre yoğun kullanımda yaklaşık 8 saat boyunca aralıksız oyun oynayıp müzik dinleyebildim. Şarj süresiyse 0’dan 100’e yaklaşık 3 saat kadar sürdü. Günlük olarak şarj etmeniz gerektiğini unutmayın. Birçok kablosuz kulaklık günde bir veya iki günde bir şarj edilmeye ihtiyaç duyuyor.