Bazı açıklanamayan özelliklere sahip ada El Ojo (Göz), pek çok şehir efsanesinin ve komplo teorilerinin odağında. Peki adanın özellikleri ve hakkındaki komplo teorileri neler?

Arjantin’in Buenos Aires eyaletindeki Paraná Deltası'nda bulunan, 120 metrelik El Ojo, neredeyse kusursuz bir dairesel şekle sahip olmasının yanı sıra saat yönünde sürekli dönüyor.

Benzersiz şekli ve hareket eden yapısıyla pek çok kişinin ilgisini çeken ve şehir efsanelerine konu olan bu ilginç adanın özelliklerine ve efsanelerine birlikte bakalım.

El Ojo adasının en ilginç özellikleri:

Kendi ekseni etrafında saat yönünde hareket ediyor. Bilim insanları bu durumu akıntıya bağlıyor.

hareket ediyor. Bilim insanları bu durumu akıntıya bağlıyor. Pergelle çizilmiş gibi kusursuz bir şekle sahip.

kusursuz bir şekle sahip. Adanın üstünde bulunduğu su kütlesi, bölgedeki diğer su kaynaklarından çok daha berrak ve soğuk.

Çevre arazi daha yumuşakken adanın zemini çok sert.

Doğaüstü güçlerin merkezi olduğu iddia ediliyor.

İlginç özellikleriyle ön plana çıkan El Ojo’nun doğaüstü güçlere ev sahipliği yaptığı hakkında inanışlar var. Kendi ekseni etrafında sürekli olarak hareket etmesi, doğaüstü bir enerji kaynağı tarafından yönlendirildiği düşüncesine yol açıyor. Kimisi ise adanın etrafında gizemli olaylar yaşandığını söylüyor.

Gizli bir askerî tesis olduğuna dair efsaneler de var.

Kimi inanışa göre El Ojo’nun gizemli yapısı, gizli bir askerî tesis olmaya elverişli. Gizli deneylerin ve teknolojik araştırmalarının burada yapıldığı söylense de bu söylentiler için elle tutulur bir kanıt yok.

Antik bir ritüel alanı olabileceğini de söylüyorlar.

El Ojo’nun konumu, eski medeniyetler tarafından kutsal bir ritüel alanı olarak kullanılmaya elverişli bir yerde. Özellikle adanın dairesel şekli ile çevresindeki su kanalı, eski bir tapınma ya da ibadet alanı olabileceğini düşündürtüyor.

Olmazsa olmaz o komplo teorisi: Uzaylılar…

Her ilginç vakada ortaya atılan uzaylı teorisi burada da var. El Ojo’nun uzaylılar tarafından inşa edilmiş gizli bir uzay üssü ya da izleme noktası olduğuna inanılıyor. Tabii ki tüm bu teoriler, “bilimsel değil, sadece hisler” dedikleri türden. Yani hiçbiri için somut bir bulgu yok ancak çeşitli inanışlar var.

Yeterince bilimsel araştırma yapılmadı.

El Ojo üzerinde yapılmış olan bilimsel çalışmalar oldukça sınırlı. Şimdiye dek tam anlamıyla bir bilimsel araştırmaya ya da akademik çalışmaya rastlamıyoruz. Sadece akıntılarda ve rüzgârdan dolayı döndüğü tahmin ediliyor.

2016'da, Mühendis Ricardo Petroni, El Ojo'nun gizemini çözmek için bir araştırmaya başlamak istemişti. Su altı dalışları, drone verileri toplama ve toprak analizi yapılacaktı ancak proje desteklenmediğinden hedeflerine ulaşmadılar. Kısacasu bilimsel araştırmalar yetersiz olduğu için ada hakkında sürekli komplo teorileri üretilmeye devam ediyor.

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