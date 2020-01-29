Evinizin Altından Fay Hattı Geçip Geçmediğini Öğrenin

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, vatandaşların Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) internet sitesine girerek, evlerinin altından veya yakınından fay hattı geçip geçmediğini rahatlıkla öğrenebileceklerini ifade etti.

Türkiye'nin gündemini şu sıralar, zaman zaman unuttuğumuz deprem gerçeği oluşturuyor. Çünkü zaten uzunca fay hatları üzerinde duran ülkemiz, özellikle de şu sıralar adeta beşik gibi sallanıyor. Ülkemiz, 6.8'lik Elazığ depreminin yaralarını saramamışken ardından Manisa ve Marmaris'te yaşanan depremler, tüm Türkiye'nin yüreğini bir kez daha ağzına getirdi.

Tüm bu sorulara verilecek cevaplar, aslında bizim hayatta kalma şansımızı belirliyor. Peki, evinizin altından fay hattı geçip geçmediğini öğrenebileceğinizi biliyor muydunuz? Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, vatandaşların Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) internet sitesine girerek, evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini rahatlıkla öğrenebileceklerini söylüyor.

Türkiye'nin deprem haritası, hemen her bölgemizin büyük bir depremle karşı karşıya olduğunu gözler önüne seriyor. İşte MTA da vatandaşların bilgilendirilmesi için bu önemli projeye imza atmış durumda. Vatandaşların internet üzerinden parsellerinin veya evlerinin neresinden fay hattı geçtiğini çok net bir şekilde görebileceklerini aktaran Er, “Bugün E-devlete giriş yaptığımızda parselimizin zemin özelliklerini de görebiliyoruz. Dolayısıyla doğal afet anlamında çok net bilgilere sahip olabiliriz. Bunların yanı sıra en önemli şey binaların güvenliğidir. Binalarda mühendislik hizmeti alınmamışsa o bina güvenli bina değildir” ifadelerini kullandı.

Evinizin yakınından fay hattı geçip geçmediğini kontrol edebileceğiniz, interaktif deprem haritası:

Bununla birlikte, bir evin fay hatlarına ne kadar mesafede olduğunun kesin olarak bilinmesi için zemin etüdü yaptırılması gerektiğine dikkat çeken Er, “Zemin etüdü mevcut binalara da yapılmaktadır. Sadece yeni yapılan binalar değil. Bundan sonra beton, demir ve proje uygunluğunu test ederek güvenli bir bina olup olmadığını net şekilde öğrenilebilir. Eğer bina sağlam değilse güçlendirme yapılabilir. Eğer zemin sağlam değilse zemin iyileştirme de yapılabilir” şeklinde konuştu.

Şehirlerin daha güvenli olmasının planlamadan geçtiğini belirten Er, bunun için belediyelere ve merkezi idareye çok büyük görevler düştüğünü söyledi. Evinizin altından veya yakınından fay hattı geçip geçmediğini buradan öğrenebilirsiniz. (Yoğunluktan dolayı siteye erişim konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz, eğer ilk seferde ulaşamazsanız ara ara tekrar denemenizi öneririz).