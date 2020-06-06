EA, Play Live 2020 Etkinliğinin Ertelendiğini Duyurdu

Electronic Arts, ABD’de yaşanan protestolar nedeniyle 11 Haziran’da düzenlenecek Play Live 2020 etkinliğini ertelediğini duyurdu. Etkinliği yeni tarihi 18 Haziran olarak belirlendi.

Son günlerde Amerika Birleşik Devletleri’nde ırkçılığa karşı artan protestolar sonucunda birçok şirket, dikkati protestolardan almayı engellemek adına etkinliklerini erteledi. Bu şirketlerden birisi de son olarak Electronic Arts oldu. EA, bugün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Play Live etkinliğini ertelediğini duyurdu.

Son günlerde peş peşe gelen erteleme haberlerinin sonuncusu olan EA Play Live 2020 etkinliği, 11 Haziran günü düzenlenecekti. Ancak şirket, Twitter üzerinden paylaştığı açıklama yazısında etkinliğin 18 Haziran TSİ 02.00’a ertelendiğini duyurdu.

EA Play Live 2020 ertelendi:

Electronic Arts tarafından paylaşılan açıklamada etkinliğin neden ertelendiği sorusunun cevabı da verildi. Şirket, erteleme kararının duyurulduğu açıklamada “Şu anda dünyada yapılan önemli konuşmalar ve önemli seslerin duyulmasıyla oyunda bir araya gelmek için zamanımızı değiştiriyoruz” ifadesine yer verdi.

Electronic Arts’ın spor oyunları geliştiren markası EA Sports, yine bugün Twitter üzerinden bir açıklama paylaşarak oyunlarında ırkçılığa karşı gösterilen davranışları önlemek için alacağı önlemleri paylaşmıştı. Tüm bunların yanı sıra Valve, Steam’de düzenlenecek Steam Oyun Festivali: Yaz 2020 etkinliğini de ertelediğini duyurmuştu.

ABD’de artarak devam eden protestolara verilen önemi sarsmak istemeyen şirketler, son günlerde önümüzdeki haftalarda planlanan etkinliklerini en az bir hafta erteleme kararı alıyorlar. Bu şirketler arasında EA’nin yanı sıra Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone’un geliştiricisi Infinity Ward, World of Warcraft’ın geliştiricisi Blizzard ve daha birçok isim bulunuyor.